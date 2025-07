Lagos Weber califica de "muy mala noticia" para la región que el Gobierno no licite el Tren Santiago-Valparaíso en esta administración

Con pesar se conoció la noticia de la postergación en el llamado a licitación para la ejecución de obras del emblemático proyecto del tren que unirá Valparaíso y Santiago, iniciativa que fue anunciada en enero de 2023 por el propio Presidente Gabriel Boric en su visita a la estación de Limache y ratificada por el propio Mandatario en sus cuentas públicas de 2022 y 2023, pero que sin embargo, este martes, el propio Ministerio de Obras Públicas anunció que el proceso de licitación para la ejecución de las obras deberá continuarse en un próximo mandato.

Junto con lamentar el anuncio, el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber señaló que le parece una “muy mala noticia” para la región, señalando que no ha habido avances relevantes durante los últimos cuatro años.

“Me parece una muy mala noticia y una peor decisión del gobierno. Este proyecto se sigue postergando; ya han pasado cuatro años más y no se avanza nada. Al final del día, queda la sensación de que da lo mismo el color político de la administración porque lo que no hay es un compromiso real con el tren Valparaíso-Santiago”, criticó.

A juicio del parlamentario, “el tema del costo y financiamiento es la piedra de tope y no se quiere aceptar que ese tren va a tener que estar subsidiado para que pueda funcionar. Es indudable, que todo esto genera una sensación de abandono en la construcción de obras para nuestra región de Valparaíso”, concluyó.

PURANOTICIA