Lagomarsino rechaza reforma del gobierno al subsidio de incapacidad laboral: “La licencia es parte del tratamiento médico”

El diputado Tomás Lagomarsino anunció su rechazo al proyecto del Gobierno que busca modificar el subsidio de incapacidad laboral. Asimismo, respaldó la movilización de distintas organizaciones del sector público que se manifestaron contra la iniciativa a las afueras del Congreso Nacional.

Así lo señaló el parlamentario, quien manifestó que “rechazo contundentemente el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo que modifica el subsidio de incapacidad laboral”.

En ese sentido, afirmó que “a quienes incumplieron la ley y cometieron delitos, que fueron quienes hicieron mal uso de licencias médicas, hay que sancionarlos. Pero no por ello vamos a perjudicar a una cantidad importante de trabajadores que necesitan tener un sustento económico mientras se recuperan de su salud, porque la licencia médica es parte del tratamiento médico, es que la persona tenga un sustento económico mientras recupera su salud”.

Por el contrario, dijo, “la actual normativa en el sector público tiene que ser extendida al sector privado, eliminando -por ejemplo- el periodo de carencias”.

“Hoy tenemos que avanzar, lo que significa que las instituciones funcionen sancionando a quienes han hecho mal uso de las licencias médicas, pero no retroceder respecto a un derecho que ha costado mucho consagrar en Chile, que es el derecho a que mientras recuperas tu salud tengas un sustento económico junto a tu familia”, agregó.

Por todo lo expuesto, finalmente expresó su respaldo “a la movilización que se ha realizado hoy en el Congreso Nacional respecto a este proyecto de ley y que sea retirado por parte del Ejecutivo”.

