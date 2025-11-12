Lagomarsino instó a diputados a rechazar presupuesto del CDE hasta incorporar glosa para familiares de fallecidos en megaincendio

El diputado Tomás Lagomarsino hizo un llamado a sus pares de la Cámara de Diputados a incorporar en la Ley de Presupuesto una glosa de reparación para las familias de las 139 víctimas fatales del megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Además, como medida de presión, instó a rechazar el presupuesto del Consejo de Defensa del Estado (CDE) hasta conseguir dichos recursos.

El representante del Distrito 7 de la región de Valparaíso llamó “a todos mis colegas, diputados y diputadas, a que en la discusión de la Ley de Presupuesto rechacemos el presupuesto del Consejo de Defensa del Estado hasta que no haya una glosa de reparación para los damnificados que perdieron a sus queridos”.

A modo de ejemplo, expuso que en el año 2005, “cuando sucedió la tragedia de Antuco, el Estado de Chile reparó, sin necesidad de un largo juicio, a las familias que perdieron a los 44 conscriptos en total. Hoy debería hacerse lo mismo respecto a las 139 víctimas que fallecieron producto del megaincendio del 2 de febrero de 2024”.

Por este motivo, Lagomarsino concluyó afirmando que “necesitamos que el Ejecutivo dé una señal clara respecto a esta reparación en la Ley de Presupuestos”.

