Lagomarsino exige "coherencia" al Consejo de Monumentos para que avance el proyecto del ascensor del cerro Arrayán en Valparaíso

El diputado Tomás Lagomarsino se refirió al futuro del proyecto de diseño y construcción del nuevo ascensor del cerro Arrayán, iniciativa que ha enfrentado múltiples trabas técnicas y administrativas, pese a contar con financiamiento comprometido por parte de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV).

En un punto de prensa realizado junto a vecinos del sector, el parlamentario destacó que este ascensor no es un lujo, sino una necesidad urgente para personas mayores, familias y trabajadores que a diario enfrentan dificultades de acceso.

Si bien valoró que el Consejo de Monumentos Nacionales haya declarado como prioridad este proyecto, enfatizó que esa postura debe reflejarse en acciones concretas dentro del proceso de evaluación ambiental.

“Yo valoro que el Consejo de Monumentos Nacionales haya pasado de desestimar a priorizar el proyecto de un nuevo ascensor en el cerro Arrayán, pero las palabras no bastan si es que no son acompañadas por acciones, y estas acciones son aquellas que se ingresan como observaciones en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Por eso mismo, yo espero que cuando la Empresa Portuaria de Valparaíso ingrese la adenda y haya una nueva oportunidad de ingresar observaciones, el Consejo de Monumentos Nacionales actúe en coherencia y no observe nuevamente las respuestas que ingresará la empresa”.

Lagomarsino llamó a no repetir errores del pasado: “No podemos permitir que este proyecto se convierta en otro caso como el del Instituto de Neurociencia en el Barrio Puerto, que quedó en el olvido por la intervención y obstaculización del mismo Consejo”.

