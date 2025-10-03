Lagomarsino critica a Compin y Suseso por no bloquear mediante sistema a médicos que dieron licencias estando con reposo

El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) criticó la “falta de diligencia” por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) tras el informe de esta última en que detectó más de 6.400 médicos que emitieron licencias mientras se encontraban con reposo. Esto, considerando que podría bloquearse la emisión de los permisos a partir de los antecedentes que se gestionan a través del sistema de licencias médicas.

Respecto a la detección de las miles de licencias fraudulentas, el parlamentario comentó que “es absolutamente intolerable que un médico, estando con licencia médica, indique una licencia a un paciente, producto de que se pueden dar varias alternativas”.

Según explicó, “la primera de ellas es que efectivamente hizo una licencia médica fraudulenta directamente, fuera de la ley y en los casos que debe indicarse el reposo laboral. O que estuviera con licencia médica ante un prestador, pero sí entregando, por ejemplo, prestaciones a honorarios en otro prestador”.

En ese sentido, afirmó que “aquí tiene que ser profundamente investigado y sancionado a quienes corresponda, sin tapujo y sin discriminación. Debe ser ampliamente investigado y tienen que adoptarse todas y cada una de las medidas necesarias para sancionar y para que esto no vuelva a ocurrir”.

Lo anterior, considerando que “el sistema mismo de licencias médicas se puede nutrir de otras licencias médicas. Es decir, que bloquee a un médico, cuando esté con licencia, para emitir licencias médicas”.

Por último, señaló “que eso no haya estado implementado previamente, también habla de una falta de diligencia por parte de los organismos competentes, en particular de la COMPIN y la SUSESO”.

PURANOTICIA