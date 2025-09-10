Lagomarsino celebra decisión de EFE Valparaíso de disponer buses nocturnos para conectar la estación Puerto con Peñablanca

El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) se reunió con EFE Valparaíso y confirmó que la empresa dispondrá de buses en recorridos nocturnos para conectar la estación Puerto con Peñablanca.

Tras el encuentro, el parlamentario declaró que “quiero valorar el esfuerzo que ha hecho EFE Valparaíso Merval para concretar el proyecto de un servicio de buses paralelo y clon a la línea del metro, y que va a recorrer desde estación Puerto a estación Peñablanca, desde las 23:00 hasta las 06:00”.

“Son cuatro buses que van a tener una frecuencia cada 30 a 60 minutos en este horario entre las 23:00 y las 06:00, y que van a permitir que las personas no se queden sin movilización como ocurre en la noche y la madrugada”, detalló.

Por último, remarcó que “este es un esfuerzo muy significativo, que se estaba trabajando desde hace mucho tiempo y que valoramos la concreción de esta iniciativa que empezaría su operación en el mes de octubre, aliviando a muchos trabajadores que salen de noche y también a muchos estudiantes que requieren movilización”.

