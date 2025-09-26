Lagomarsino celebra aprobación de recursos para subcomisaría en Forestal de Viña del Mar tras llamado a Hacienda para reincorporarlos

Luego del llamado que hizo al Ministerio de Hacienda para reingresar el decreto que establece los recursos para la construcción de la subcomisaría en el sector Forestal de Viña del Mar, el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) celebró la reincorporación y finalmente la toma de razón por parte de Contraloría.

Un paso “esencial” para concretar este proyecto, considerando que “necesitábamos una expansión presupuestaria de $1.600 millones para adjudicar al único oferente que quedaba en pie y no perder nuevamente un año en un tema tan sensible como es la seguridad”.

Al respecto, Lagomarsino destacó que “finalmente la Contraloría General de la República tomó razón del decreto que nos entrega los recursos para concretar la subcomisaría de Forestal, proyecto que lleva más de 10 años esperando y en el cual se ha puesto nueve veces la primera piedra”.

En cuanto a los siguientes pasos para la construcción de esta importante infraestructura policial, el parlamentario señaló que “faltan unos pocos trámites para que finalmente la Dirección de Arquitectura del MOP pueda adjudicar esta licitación que ya está concluída, y podamos partir con la obra a la mayor brevedad posible”.

Por último, manifestó que “los vecinos y vecinas de Forestal y de Chorrillos no pueden seguir esperando esta subcomisaría, por lo cual se valora que finalmente las instituciones -a pesar que se requirió mucha presión- se hayan puesto de acuerdo para sacar este proyecto adelante, tanto por los recursos como por el tiempo que se requería, producto que estábamos contra éste”.

PURANOTICIA