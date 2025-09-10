Lagomarsino califica de "miserable" la ampliación de la Ley Ricarte Soto y acusa falta de claridad para viabilización de nuevos recursos

El diputado Tomás Lagomarsino criticó la “ampliación miserable” en el proyecto de optimización de la denominada Ley Ricarte Soto que aprobó la Comisión de Salud.

De igual forma, el parlamentario del Distrito 7 de Valparaíso acusó que “no tenemos claridad” respecto a cuándo se ejecutaría el mecanismo propuesto por el Ministerio de Salud para disponer de mayores recursos para esta legislación.

Tras la sesión, afirmó que “tuvimos que estrujar al Ministerio de Salud para saber finalmente cuál era el itinerario y lo que pretendía para viabilizar la Ley Ricarte Soto”.

“Hoy se gastan más de $185 mil millones anuales en la Ley Ricarte Soto. Y, por tanto, este proyecto de ley que aumenta a $185 mil millones no permite incorporar nuevas tecnologías si es que no se disponibiliza recursos dentro de lo ya contemplado”, agregó el congresista que milita en el Partido Radical.

También expuso que “primero nos dijeron que iban a hacer más eficiente el gasto del fondo, pero hoy finalmente transparentan que esa mayor disponibilización de recursos, con una ampliación miserable, es porque se van traspasar dos tecnologías que están en la Ley Ricarte Soto al sistema GES, para así disponibilizar $43 mil millones de los $185 mil millones”.

“Esto claramente costó obtenerlo como información, pero sin lugar a dudas no tenemos claridad respecto a cuándo se haría ese traspaso”, añadió.

De igual forma, indicó que “sin esa claridad, evidentemente, no votábamos satisfechos, a pesar que no podíamos votar en contra de una iniciativa de estas características”

Finalmente, remarcó que “claramente nos faltó información para poder votar adecuadamente. Información que no proporcionó finalmente el Ministerio de Salud”.

PURANOTICIA