Lagomarsino atribuye lenta reconstrucción al centralismo: "Decisiones no fueron tomadas en la región de Valparaíso, sino que en Santiago"

La reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana ha generado malestar, dolor y desesperanza en los damnificados de aquella tragedia que le costó la vida a 138 personas y destruyó más de 5 mil casas, quienes han trasladado su sentir a diversas autoridades, sobretodo parlamentarios.

Así es como surge la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre la reconstrucción, instancia donde representantes de la Cámara de Diputados han puesto la lupa sobre las acciones que han llevado a cabo autoridades e instituciones del Estado, como los municipios, la Seremi, el Serviu y sobre todo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Por ello es que causó tanta molestia que a 48 horas de una nueva sesión de la CEI de la reconstrucción en el Congreso Nacional, el ministro Carlos Montes se excusara de asistir a la instancia legislativa, argumentando razones de salud que se lo impedían.

Sobre este punto se refirió el diputado e integrante de la comisión investigadora, Tomás Lagomarsino, quien en conversación con Puranoticia.cl lamentó la ausencia del titular del Minvu, señalando que "estábamos preparados para hoy pero, lamentablemente, justo el día que tenía que concurrir el ministro Montes se excusó por razones de salud".

Asimismo, explicó que las críticas que ha realizado en torno al proceso de reconstrucción no han sido en particular por el ministro Montes, sino que "por lo que uno ve en terreno y el sentir que te transmiten los damnificados. Hemos llevado, como parte de la CEI, el levantamiento de varios temas: las viviendas que ofreció la Cámara Chilena de la Construcción y otros antecedentes que hemos ido conociendo en la indagatoria".

DECISIONES EN SANTIAGO

Pero ahondando en los problemas que ha tenido el proceso, Lagomarsino precisó que "los recursos están aprobados por Ley de Presupuesto en el Fondo de Emergencia Transitorio (FET) y aqui faltan capacidades de gestión. Mis críticas no han sido sólo a la Seremi de Vivienda ni al Serviu de Valparaíso, más allá de sus capacidades; sino que han sido al Ministerio de Vivienda como entidad nacional, porque las decisiones que llevaron a la situación donde estamos hoy no fueron tomadas en la región, sino que en Santiago, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo".

Así es como el parlamentario que representa al Distrito 7 de Valparaíso puso como ejemplo que, al revisar el correo electrónico que la Cámara Chilena de la Construcción envió cuando ofreció las casas para el proceso de reconstrucción al Minvu, en copia aparecían varios de los asesores del gabinete del ministro Carlos Montes.

"Desde esa persepectiva, muchas decisiones se tomaron en Santiago y esas decisiones llevaron a la situación que tenemos el día de hoy y ahora a la región de Valparaíso le toca gestionar aquello habiendo una demanda alta de la política habitacional tradicional, como de esta megaemergencia que, evidentemente, tiene otros tiempos totalmente diferentes", complementó el Diputado del Partido Radical.

OBJETIVOS DE LA COMISIÓN

De igual forma, Lagomarsino abordó los objetivo de la comisión investigadora de la reconstrucción, señalando que el primero de ellos tiene que ver con las responsabilidades políticas respecto a por qué no ha avanzado el proceso. "A la indagatoria, yo le pongo un poco más de profundidad para que no sea exclusivamente política y tenga harto de técnico, porque si uno no sustenta fundadamente las calificaciones y responsabilidades políticas, finalmente termina siendo un saludo a la galería. Pero cuando uno eso lo sustenta en razones técnicas, fundadas y palpables, como lo hemos hecho en otras comisiones investigadoras como la del megaincendio, efectivamente tiene un mejor objetivo, es más útil y no termina siendo testimonial".

El segundo objetivo que persigue la CEI de la reconstrucción es dar recomendaciones. El congresista explicó que una de las recomendaciones entregadas a la instancia legislativa tienen que ver con "las calicatas y los estudios de suelo, que es una de las materias que retrasan significativamente la reconstrucción porque, por normativa, se tienen que hacer estudios de suelo y calicatas para determinar las características del suelo donde se va a asentar la vivienda, y se debe hacer una a una por normativa, pero estamos pidiendo que se haga una excepción y que se realice por manzana y no por vivienda individual. Esto lo planteo para que avance más rápido".

Por último, se refirió a la labor que ha cumplido el Serviu en la materia, entidad de la que reconoció que tiene debilidades, pero que se deben fortalecer. "En una amegencia, si uno se mira a sí mismo y ve que no están las capacidades, tiene que buscar la forma de dar respuestas. Y las hubo. Por eso la crítica tan aguda. Estuvo la Cámara Chilena de la Construcción ofreciendo viviendas, que sólo consistía en darles los recursos para adquirir esas viviendas que estaban prácticamente listas y hubo disposición del sector privado. Yo no soy un amante del sector privado, a mí me gusta que el Estado tenga la capacidad de resolver los problemas de las personas, pero también soy consciente que cuando no se da el ancho hay que delegar esas funciones al privado".

