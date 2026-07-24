Lago Peñuelas de Valparaíso vuelve a respirar: últimas lluvias elevan su espejo de agua al 32% y reaniman su ecosistema

Las recientes lluvias registradas en la región de Valparaíso permitieron que el espejo de agua de la Reserva Nacional Lago Peñuelas alcanzara las 540 hectáreas, equivalente al 32% de su capacidad total de 1.700 hectáreas, marcando un avance significativo para la recuperación del ecosistema del lugar.

El director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Sandro Bruzzone, destacó el impacto positivo que tendrá este incremento en los niveles del embalse para el entorno natural de la reserva.

“Para la cuenca es una muy buena noticia. Se recupera tanto el bosque, las laderas como la pradera, y con ello retorna la avifauna al lago”.

Además, explicó que las precipitaciones también favorecerán el programa de reconversión de plantaciones de eucaliptos a bosque nativo que Conaf desarrolla en el área protegida.

“Nos da la oportunidad de tener un suelo regado, con mucha humedad, que va a proveer un buen sustrato a las plantas que se establezcan. Estamos partiendo con el tratamiento y la preparación de suelos para efectuar la plantación”, afirmó Bruzzone.

Por su parte, el administrador de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Oscar Salazar, resaltó que la mayor disponibilidad de agua permitirá mantener las condiciones necesarias para la permanencia de diversas especies de aves.

“Un año con harta lluvia significa que el embalse se va a mantener y esto permite que muchas aves no tengan que buscar otros lugares donde desarrollarse”.

Asimismo, enfatizó la importancia de que el embalse se mantenga por sobre ciertos niveles para favorecer la biodiversidad del lugar.

“Una cota de embalse superior al 20, al 30%, hoy día estamos en un 32%, siempre va a ser beneficioso para que se mantengan las diferentes especies tanto de flora como de fauna”.

Finalmente, Salazar recordó que, en su período de mayor esplendor, la Reserva Nacional Lago Peñuelas llegó a albergar hasta 126 especies de aves asociadas a ambientes acuáticos y ribereños, entre ellas cisnes de cuello negro y coscorobas, reflejando el potencial de recuperación del ecosistema con el retorno de las lluvias.

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