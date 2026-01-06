Ladrón huye con maleta llena de joyas y dinero tras robo a casa deshabitada en Concón: vecino lo fotografió durante su fuga

Un delincuente fue sorprendido escapando con una maleta cargada de especies de valor que robó desde una vivienda de Concón que se encontraba deshabitada.

El ilícito se cometió en el sector de Los Romeros, en la calle Central, donde se informó que el sujeto ingresó tras forzar la puerta de acceso al domicilio.

Ya al interior del inmueble, el antisocial se dedicó a buscar especies, logrando cargar a la maleta dinero en efectivo, joyas y otros elementos de los dueños de casa.

Lo más curioso de todo es que el delincuente fue fotografiado por vecinos del sector que lo sorprendieron escapando de la casa con la maleta en su poder.

Si bien, aseguran que llamaron a Carabineros, lamentablemente no hubo una respuesta a tiempo, por lo que el ladrón logró escapar del sitio del suceso.

PURANOTICIA