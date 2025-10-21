Ladrón fue amarrado y arrastrado por un auto en las calles de tierra de Laguna Verde tras ser sorprendido robando en una casa

Un violento y peculiar hecho policial se registró en la localidad de Laguna Verde, al sur de la comuna de Valparaíso, luego de que el dueño de una vivienda sorprendiera a un delincuente robando diversas especies desde su propio domicilio.

Según los primeros antecedentes, el afectado decidió enfrentar al sujeto, logrando reducirlo y amarrarlo con cuerdas, antes de tomar una drástica determinación.

De acuerdo con el registro que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales, el delincuente fue arrastrado en un automóvil por las calles de tierra del sector lagunino, en una acción que se extendió por cerca de 20 minutos.

En las imágenes publicadas en redes sociales se aprecia al solitario antisocial quejándose del dolor, presumiblemente debido a las lesiones sufridas en sus nalgas y piernas producto del arrastre por el suelo de este sector de la Ciudad Puerto.

Tras el inusual episodio, se dio aviso a Carabineros del Retén de Laguna Verde, quienes se trasladaron hasta el lugar de los hechos para detener al delincuente, que fue entregado a la policía en medio de la expectación de algunos vecinos.

En el sitio del suceso se logró, además, recuperar las especies sustraídas desde la vivienda, las cuales fueron devueltas a su propietario.

Cabe hacer presente que el registro audiovisual del hecho continúa circulando en distintas plataformas, generando amplio debate entre los usuarios sobre los límites de la legítima defensa y las formas de enfrentar la delincuencia. Juzgue usted...

PURANOTICIA