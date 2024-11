La trastienda del polémico voto del diputado Lagomarsino y la denuncia de "presiones" de La Moneda por comisión del «Caso Monsalve»

Completamente molestos terminaron los parlamentarios del oficialismo luego de ver que la comisión especial investigadora del «Caso Monsalve» sería presidida por Miguel Mellado (Renovación Nacional); esto último, gracias al voto a favor que le entregó el diputado de Valparaíso, Tomás Lagomarsino (Partido Radical).

De hecho, otro parlamentario de la región de Valparaíso, Diego Ibáñez (Frente Amplio), criticó públicamente la preferencia de su compañero en la Cámara Baja, asegurando que el voto del representante del Distrito 7 "no le sorprendía". Luego se sumaron otros legisladores como Alejandra Placencia (Partido Comunista) y Camila Musante (Ind.-PPD).

"El diputado Lagomarsino hace mucho tiempo que está votando muchas cosas que son relevantes con la derecha", dijo –por ejemplo– la congresista del PC, quien agregó que "a mí me parece bastante vergonzoso, además su argumentación durante la comisión, haciendo como si ni siquiera supiera a lo que viene".

Por su parte, Musante sostuvo que "de parte del diputado Lagomarsino, existiendo una alternativa no oficialista, de acuerdo a los argumentos que él mismo dio, no le diera la oportunidad, yo no lo comprendo. Me cuesta entender sus razones".

En tanto, la diputada Daniela Cicaardini (Partido Socialista) sostuvo que "considerando que este es un caso de una denuncia de violencia de género, en el oficialismo éramos partidarios de que la comisión fuera dirigida por una mujer".

Frente a esta ola de críticas, el diputado Lagomarsino señaló a La Tercera que "entiendo que a muchos diputados oficialistas les pudiera haber parecido correcto políticamente que yo votara por el nombre que estaba digitado por La Moneda, pero a mí no me parecía correcto que en una comisión investigadora que tenía que investigar a la misma Moneda, yo votara por el nombre que esta estaba promocionando".

También planteó que "siempre me han tratado como un diputado de segunda clase dentro del oficialismo. Eso ha sido desde el día 1. He aprendido a convivir con ello".

Pero además se supo que Lagomarsino podría ser removido de la bancada radical en la Cámara, ante lo cual expresó que "eso terminaría sellando lo que yo planteé, que es que mi permanencia en la comisión incomoda al oficialismo".

En cuanto a las "presiones" que Lagomarsino dijo haber recibido por parte de La Moneda, señaló que fue un llamado del ministro Álvaro Elizalde al presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, donde le indicó que debía votar por Joanna Pérez para que presidiera la comisión especial investigadora del «Caso Monsalve».

Frente a este emplazamiento, el timonel de los radicale descartó la afirmación del parlamentario de Valparaíso, puntualizando que "el ministro Elizalde no me ha llamado para ejercer presión de ninguna naturaleza y menos aún me dejo presionar por nadie. Lo anterior para evitar cualquier confusión pública al respecto".

