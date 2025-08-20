Fiscalización a local de juegos en Villa Alemana culmina con un detenido y decomiso de alcohol

Una fiscalización de Carabineros en Villa Alemana culminó con incautación e infracción por venta clandestina de alcohol y un detenido, por oponerse a la acción de un uniformado en local de juegos de destreza.

Tras el ingreso al local ubicado en Avenida Valparaíso, el personal SIP observó la venta de alcohol sin los permisos respectivos, retirando 34 botellas de alcohol, cursando las infracciones respectivas.

El regente de nacionalidad china, al ver al personal policial, se negó a la incautación y al trabajo desarrollado por Carabineros por lo cual fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

PURANOTICIA