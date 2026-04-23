La secreta operación para sacar a exministra Jeanette Vega del Hospital de San Antonio

Una compleja maniobra administrativa se activó en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, luego que el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA) solicitara la renuncia de su directora, Loreto Maturana Gatica, en medio de la controversia por la reciente designación de la exministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, como subdirectora médica del establecimiento de salud de la comuna portuaria.

Según antecedentes conocidos por Puranoticia.cl, la solicitud de salida de la directora no solo responde a la polémica generada por el nombramiento, sino que forma parte de una operación más amplia, cuyo objetivo final sería concretar la salida de Vega.

El mecanismo sería el siguiente: tras la salida de Maturana, asumirá de manera subrogante quien corresponde en la línea de sucesión interna del centro asistencial sanantonino, y será esa nueva autoridad la encargada de solicitar la renuncia de la exministra o, en su defecto, proceder a su desvinculación.

La designación de Jeanette Vega –formalizada mediante resolución y difundida públicamente por el propio hospital– generó inmediatas críticas desde el mundo político, reactivando cuestionamientos por su salida del Gobierno en 2022.

Cabe recordar que la exsecretaria de Estado dejó su cargo luego de que se conociera que una asesora suya contactó al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, tras un llamado de este a “organizar la resistencia armada”, episodio que derivó en su renuncia aceptada por el entonces Presidente Gabriel Boric.

En ese contexto, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, diputado Andrés Celis, no sólo confirmó a Puranoticia.cl la solicitud de renuncia a la directora del hospital, sino que también fue más allá al plantear directamente la salida de Vega.

"Se le ha pedido a la renuncia a la directora del Hospital Claudio Vicuña, que más allá de que sea autogestionado, tampoco ella puede tomar decisiones como fue el nombramiento como subdirectora médica de la exministra de Desarrollo Social del Presidente Boric, Jeanette Vega", comenzó señalando.

Por este motivo, sostuvo que "una vez que asuma quien va a subrogar a la ya exdirectora, espero que le pida la renuncia y si no lo hace de esa forma o no la acepta la exministra Vega, que le pida la renuncia no voluntaria a la doctora Jeanette Vega. Aquí hubo un nombramiento ideológico, político, poco transparente, sin ningún tipo de concurso y lo que corresponde es que ella salga de la Subdirección".

En la misma línea, el diputado Luis Fernando Sánchez también respaldó la medida y criticó duramente la decisión inicial de incorporar a Vega al equipo directivo del hospital.

"Era absolutamente descabellado que la directora pretendiera contratar a Jeanette Vega, una exministra de Gabriel Boric que fue sacada de su cargo, precisamente por tener conversaciones impropias con un terrorista", dijo.

Asimismo, planteó a Puranoticia.cl que "era evidente que la directora del Hospital de San Antonio perdió completamente la confianza, porque además pretendió poner la responsabilidad de esta decisión en la misma ministra y en el subsecretario, lo que es inaceptable. No sólo es una falta de respeto, sino que es una falta a la verdad".

El militante del Partido Republicano expresó que "en ese sentido, creo que es una buena señal esa solicitud de renuncia y espero que se concrete a la brevedad".

Quien discrepa con la decisión el es presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso, Dr. Luis Ignacio de la Torre, quien expuso que Jeanette Vega "es una profesional competente, que tiene una vasta experiencia y trayectoria en la gestión y administración de la red pública de salud, y me ha llamado mucho la atención que se haya generado este ruido, cuando la labor de un Subdirector Médico es gestionar recursos de atención de salud para el beneficio de los pacientes".

"No discriminamos a los pacientes por su pensamiento o idea política, ¿por qué tendríamos que generar tanto ruido si la persona que va a asumir un cargo, incluso en palabras del propio director del Servicio, tiene las competencias necesarias para hacerlo y una vasta trayectoria? Creo que ese tipo de polémica no le hacen bien al país, no le hacen bien a los pacientes y sinceramente creo que su nombramiento en esta región y en este hospital sí le va a hacer mucho bien a la comunidad", agregó.

De esta manera, la crisis en el Hospital Claudio Vicuña no solo tensiona el ámbito sanitario local, sino que también abre un nuevo flanco político en la región de Valparaíso, donde la continuidad de Jeanette Vega en el cargo aparece cada vez más comprometida en medio de esta operación administrativa impulsada tras su cuestionado nombramiento.

PURANOTICIA