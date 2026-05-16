Descubren millonario contrabando de artículos tecnológicos en San Antonio

Funcionarios de la Dirección Regional de Aduana de San Antonio descubrieron un contenedor que buscaba ser ingresado al país con “artículos de casa”, pero que en su interior contenía diferentes productos tecnológicos de contrabando, avaluados en US$2.340.838.

La detección fue posible gracias al trabajo y experiencia de los fiscalizadores, quienes seleccionaron la carga para revisión mediante diversos procesos de análisis documental y perfiles de riesgo. Durante la inspección correspondiente, se identificó que los artículos encontrados no coincidían con lo declarado.

De acuerdo con los documentos asociados, el contenedor debía traer racks de televisión, bolsas no tejidas y tendederos de ropa, entre otros productos. No obstante, al verificar la carga, se detectó que solo incluía artículos de tecnología de reconocidas marcas como Apple, Samsung, JBL y Xiaomi. Estos, se presume, serían vendidos en el comercio.

En total, se incautaron 364.602 unidades de estos cotizados productos, entre los que se incluyen 38.000 unidades de audífonos marca Apple, 40.000 unidades de TV box, 245.000 sets de carga armados, 32.000 cables de carga en cajas, 3.000 cables a granel, 5.000 unidades de audífonos Samsung y 1.600 unidades de audífonos JBL.

Además, en el contenedor se encontraron etiquetas de certificación que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) exige a este tipo de mercancías para ser vendidas en el comercio formal.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó el trabajo investigativo de Aduanas y el “golpe a aquellos delincuentes que tratan de estafar al Estado. Necesitamos mantener la buena reputación del puerto de San Antonio, tenemos mucho comercio exterior, este puerto va a crecer y necesitamos mantener esa credibilidad”.

“Estamos haciendo un trabajo colaborativo con Aduanas, con las policías, Armada, para hacer más difícil la labor de los delincuentes, no solamente en el contrabando, sino también en drogas. Incluso estamos incorporando a los agentes de aduanas y a los camioneros para establecer mayores controles de seguimiento de la carga”, agregó Millones.

Por su parte, el director de la aduana Regional de San Antonio, Ángelo Vergara, detalló que “acá hay un perfilamiento de riesgo, se hace un análisis en base a la carpeta despacho y se selecciona un contenedor. Lo importante aquí es destacar, tal como lo dijo el delegado, que hay que atacar el comercio ilegal, hay que proteger el comercio formal en Chile y en ese sentido Aduana hace esta labor 365 días al año y prueba de ello es que durante este año ya llevamos más de 2.200.000 unidades incautadas”.

La autoridad aduanera añadió que el modus operandi consideró sellos de la SEC “para dar apariencia de legal, por lo tanto acá hay una organización detrás, esto no es solamente un contrabando de tecnología, sino que lo que se busca es estafar a las personas”.

Tras la detección, se activaron los procedimientos correspondientes por infracción al artículo 168 y siguientes de la Ordenanza de Aduanas, que sanciona el delito de contrabando.

PURANOTICIA