La resistencia del desalojo en San Antonio saca la voz: culpan a Carabineros de incendiar casas y aseguran que "nos quieren quemar vivos"

En medio de un complejo escenario marcado por la orden judicial que obliga a regresarles a sus dueños más de 100 hectáreas en el cerro Centinela, este lunes 12 de enero comenzó el operativo de desalojo de la megatoma de San Antonio, uno de los asentamientos irregulares más grandes del país, con 4.100 familias habitándolo.

El procedimiento, ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, fue diseñado por el Gobierno como un proceso paulatino, que se inició con la parcela 11, continuó este martes con la parcela 13 y contempla avanzar posteriormente con la parcela 15, en un contexto de alta tensión social y un despliegue policial sin precedentes en la zona.

Desde el inicio del operativo, el desalojo ha estado marcado por violentos disturbios al interior del megacampamento, con barricadas incendiarias levantadas por pobladores para impedir el avance de los carros policiales, lanzamiento de bombas molotov y ataques directos contra personal de las policías apostadas en el sitio del suceso.

Estos hechos han dejado como saldo a un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) con heridas de perdigón y a dos efectivos de Carabineros con impactos de bala, lo que ha obligado a extremar las medidas de seguridad en el sector, además de recibir condenas transversales por los violentos hechos acontecidos.

Sin embargo, pese a la gravedad de los incidentes registrados durante el procedimiento, los pobladores que se resisten al desalojo entregaron a Puranoticia.cl una versión completamente distinta de los hechos, apuntando directamente al actuar de los funcionarios de Carabineros en el operativo en el cerro Centinela.

Dafne Aranguez, integrante del Comité de Salud, Desastres y Emergencias de la megatoma, aseguró que “venimos desde la mañana apagando fuego. Nos trataron de quemar y de eso no se habla en las noticias. Carabineros no respetó ningún protocolo y se metieron a zonas que no eran con orden de desalojo, a zonas de expropiación, con metralletas y a casas de niños y mujeres que estaban tranquilos".

La vecina sostuvo que la comunidad se ha organizado para enfrentar una situación que, a su juicio, se ha salido completamente de control, enfatizando que "todos los vecinos de aquí somos papás y mamás, y estamos defendiendo nuestros hogares. Acá la delincuencia existe a nivel de todo el país, sobre todo los de terno y corbata que están mirando cómo mandan a servicios que debiesen cuidarnos, como Carabineros y PDI, a matarnos entre nosotros. Esto es inaudito".

Aranguez también manifestó su molestia con las autoridades de Gobierno, en particular con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), señalando que hubo falencias en el diseño del proceso previo al desalojo. En ese sentido, afirmó que debió haberse generado "una mesa alternativa para los que no iban a cooperativas y los que no calificaban", apuntando a negligencias en los protocolos territoriales.

Consultada por los actos de violencia protagonizados por algunos pobladores, la dirigenta insistió en que la reacción responde a una situación extrema vivida desde las primeras horas del operativo. "¿Cómo quieres que reaccionen si nos están tratando de quemar vivos desde la mañana? Se metieron por Los Conquistadores, que ni siquiera pertenece al desalojo, para poder incendiar. ¿Cómo crees que van a reaccionar si hay niños en los colindantes que ni siquiera correspondían? La gente está desesperada. ¿Dónde vamos a terminar todos? ¿En la plaza San Antonio sentados? Es complejo y aquí la gente está con disposición, pero se les mintió todo el rato", expresó.

Asimismo, aseguró que al interior de la megatoma se vive "un caos absoluto" y que la prioridad de los vecinos ha sido evitar una tragedia mayor producto del fuego. "Aquí estamos tapando fuego para no quemarnos todos desde las 8 de la mañana. Los vecinos están agotados. Nos cortaron el agua hace dos días. Tuvimos que romper tuberías para poder apagar. Nos han quemado tres casas y son los mismos carabineros que, porque tuvieron dos heridos nos quieren quemar vivos. ¿Cómo va a reaccionar la gente? Te juro que no entiendo", relató.

Finalmente, Dafne Aranguez afirmó que, además de los funcionarios policiales lesionados, entre los ocupantes de la megatoma hay al menos cuatro personas heridas por perdigones, recalcando que la comunidad se mantiene organizada para resistir el avance del operativo. "Estamos todos haciendo alguna función: los papás, por ejemplo, están allá adelante defendiendo para que no entren, con todo ese gas que están entrando, y además como están tirando a cuerpo limpio", concluyó la vecina.

Mientras el operativo de desalojo continúa desarrollándose de manera gradual en el cerro Centinela, el escenario en la megatoma sigue marcado por la tensión, la violencia y una versión vecinal que se opone a lo que todos han visto en terreno. En ese contexto, el avance del proceso ordenado por la justicia se enfrenta no sólo a complejidades operativas y de seguridad, sino también a un conflicto social de proporciones.

