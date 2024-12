¿La región de Valparaíso es de derecha o izquierda? Así quedó el mapa político tras las elecciones

A un mes de las elecciones municipales, las fuerzas políticas en la región de Valparaíso cambiaron sustancialmente en varias comunas, lo que significará varias cosas de cara no sólo a las decisiones comunales y regionales de los próximos años, sino que también en las próximas elecciones presidenciales de 2025.

Un factor a considerar en esta pasada es la gran cantidad de alcaldes que fueron como independientes, ya sea dentro de un pacto o fuera de él. En total, fueron 27, versus los 11 candidatos militantes de alguna colectividad.

Sólo en el Gran Valparaíso, tres de las cinco alcaldías cambiarán este 6 de diciembre de liderazgo: Valparaíso, que pasó de manos de Jorge Sharp y el movimiento Transformar, al Frente Amplio con Camila Nieto; Quilpué, que pasó de ser del Frente Amplio con Valeria Melipillán a la derecha, con la RN Carolina Corti; y Villa Alemana, que pasó de la alcaldesa independiente de izquierda Javiera Toledo al independiente en cupo RN Nelson Estay.

Concón es un caso especial pues, si bien, su alcalde, Freddy Ramírez, hombre independiente, ganó su reelección sin pacto, es sabido que públicamente la izquierda lo apoyó y él, a su vez, demostró su cercanía con ese sector y con Rodrigo Mundaca. En tanto, Viña del Mar continúa bajo el liderazgo de la frenteamplista Macarena Ripamonti.

En Limache, en tanto, se mantuvo la derecha en el poder con la victoria del “delfín" del alcalde Daniel Morales, Luciano Valenzuela, y en Olmué sigue Jorge Jil, independiente sin pacto, aunque cercano al Partido Humanista.

OTROS "INDEPENDIENTES"

Algo similar ocurre con otros alcaldes que ganaron como independientes sin pacto pues, si bien, en el “papel” se muestran como “independientes de verdad”, lo cierto es que tienen una clara cercanía ya sea con derecha o con izquierda, y en Puranoticia.cl desclasificamos aquellos lazos.

Por ejemplo, en el caso del alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, ex “Renegado”, se trata de un hombre de centro, pero más bien de centro derecha, aunque dicen que en verdad nadie lo considera propio, pues la izquierda lo reconoce como de derecha y la derecha dice que no es de ellos.

En Quillota, Luis Mella ganó en estas elecciones, y el exalcalde aunque ya no es de la Democracia Cristiana, no ha cambiado su color político, pese a todas las reuniones con la derecha que tuvo para estas elecciones alcaldicias. También es la situación del alcalde electo en San Antonio, Omar Vera, quien en su mandato anterior era independiente apoyado por el Partido Radical y con apoyo del Partido Humanista, y aunque el exedil también se había reunido con personeros de la derecha durante este año, se le sigue catalogando como un político de izquierda.

En Hijuelas ganó Verónica Rossat, alcaldesa histórica de la UDI, quien esta vez fue como independiente, pero acompañada por el expresidenciable del Partido de la Gente Franco Parisi. En Cabildo, Patricio Aliaga tiene un origen DC pero es del lado de los "colorines", por lo que se acerca más a la centro derecha, sobre todo considerando que apoyó a María José Hoffmann en la segunda vuelta; José Antonio Jofré, alcalde electo de El Quisco está vinculado al Partido Socialista; Elizabeth Arévalo, de Isla de Pascua, fue consejera regional en la bancada de Evópoli; Rolando Silva, de Quintero fue militante de Evópoli y de Amplitud; Christian Ortega, de San Esteban, es de izquierda; y Fernando Rodríguez, de Santo Domingo, fue expresidente distrital de la UDI.

Lo interesante de todo esto es que, en número de comunas, la derecha y la izquierda están “empatados” en la región de Valparaíso, con 19 alcaldías por cada lado, aunque las dos comunas más grandes de la zona estén en manos del Frente Amplio.

Ahora bien, incluso si se considera la “independencia” de los alcaldes que fueron sin pacto, estos suman 12, y el “empate técnico” entre derecha (13 alcaldías) e izquierda (13 alcaldías) se mantiene.

“DISTRIBUCIÓN SIMILAR EN ALCALDÍAS”

Raúl Burgos, profesor del Instituto de Historia de la PUCV e integrante del Observatorio de Historia y Política de la PUCV, cree que “luego de la elección, tenemos una distribución similar en términos de alcaldías para el oficialismo y las fuerzas de oposición en la región. La diferencia está en que el oficialismo tiene dos comunas relevantes como son Valparaíso y Viña del Mar, lo que le da mayor visibilidad a nivel nacional y también la posibilidad de incidir en lugares donde se concentra la mayor cantidad del electorado en la región”.

Sin embargo, bajo su punto de vista, “si consideramos el desempeño electoral, la derecha tuvo un mejor resultado al ganar cinco alcaldías que estaban en manos del oficialismo o independientes. El caso más llamativo es la comuna de Quilpué. Esto puede interpretarse como un afán de cambio por parte de la ciudadanía que, eventualmente, podría replicarse en las elecciones del próximo año”.

LA IRRUPCIÓN DE REPUBLICANOS

Ahora bien, en cuanto a la relación entre alcaldías y concejales, Burgos menciona que “las derechas tuvieron un aumento de representantes a diferencia del oficialismo que disminuyó su representación en relación al 2021. Lo más significativo es la emergencia de los republicanos, ya que obtuvieron 31 representantes en la región, convirtiéndolos en un actor más en las dinámicas políticas locales. Esto les da una base territorial importante para enfrentar los futuros desafíos electorales. En esta relación entre derecha y oficialismo, quizás el caso más llamativo es Viña del Mar, en donde la primera mayoría de concejales la obtuvo una candidata republicana y en donde la mitad del concejo quedó en manos de las derechas”.

Aníbal Pérez, analista político de la Upla, dijo que “me atrevería decir que se ve bastante cuesta arriba la administración municipal, en Valparaíso están empatados y en Viña del Mar tienen minoría, la van a tener difícil, van a tener que hacer harta gestión para poder sumar votos en los Concejos Municipales para poder echar adelante la gestión. En el caso de Viña del Mar la votación se personalizó en la alcaldía (…), por eso ganó, pero en el caso de los concejales la cosa fue diferente y va a estar complicado en ese sentido. Ahora bien, eso es propio de las democracias, mientras exista oposición también es positivo para el sistema porque existe más control”.

En tanto, en el caso de Valparaíso “hay un desfonde del sharpismo (…) el Frente Amplio arrasó en las elecciones, el escenario está un poco mejor para el oficialismo (…) pero de igual manera está complejo porque en el Concejo están empatados”, aunque ” dijo, aunque “lo más relevante en estas dos comunas es el retroceso de los alcaldes que estaban en ejercicio, pues aunque en Viña del Mar ganó Ripamonti, no tiene mayoría en el Concejo y en el caso de Valparaíso aunque perdió la corriente de Sharp ganó el Frente Amplio, pero el Concejo está empatado y ya no tiene la gran mayoría que tenía Sharp”.

GRAN VALPARAÍSO COMUNA A COMUNA

La doctora Angélica Pacheco Díaz, magíster en Ciencias Políticas y académica de la Escuela de Arquitectura, Comunicaciones y Diseño de la Universidad Viña del Mar, analizó en detalle las cinco comunas del Gran Valparaíso y recordó que en el caso de Valparaíso, la alcaldesa electa, Camila Nieto del FA, logró el sillón edilicio con un 27,6% de los votos, lo que, estima, implicará para la primera mujer alcaldesa de la ciudad-puerto, lograr acuerdos con el Concejo Municipal dada su composición políticamente diversa.

“Las izquierdas divididas en el pacto Por Chile, seguimos -en el cual se encuentran en sub-pactos el Frente Amplio y el partido Comunista- lograron un total de 4 concejales; el partido Verdes Liberales por una comuna segura, logró 1 concejal; mientras que Chile mucho mejor -PPD, PS y DC- obtuvieron 1 concejalía del PPD. Las derechas divididas en Chile vamos -UDI y Evópoli- lograron 1 concejalía; Republicanos, 2 concejalías; RN, 1 concejal y el PDG, 1 concejal, precisa.

“El centro no tiene representación en la votación de la ciudad patrimonio mundial; y ninguna fuerza se impuso con clara mayoría a diferencia del último concejo municipal de Jorge Sharp, lo que no fue sinónimo de apoyo incondicional en el bloque de izquierdas. Este nuevo escenario permite establecer que los independientes que fueron en los sub-pactos tuvieron un buen desempeño electoral. Es llamativo que una ciudad en la cual la democracia cristiana, la unión demócrata independiente y el movimiento de la alcaldía ciudadana, con gobiernos comunales con más de un período, no demostraron fuerza electoral en esta elección 2024. La población no apoyó las fuerzas preexistentes para establecer una correlación distinta a escenarios anteriores”, analiza Pacheco.

Esto resulta “una oportunidad” tanto para el FA, el PC y Republicanos, dice la doctora, para “reencantar a la ciudadanía porteña, considerando que el 19% anuló su votación. Al mismo tiempo, es una oportunidad para el resto de los partidos que han gobernado la ciudad para replantearse las estrategias que desarrollaron como opositores a Sharp y opositores a Castro”.

VIÑA DEL MAR: CONCEJO ES DE DERECHA

En el caso de Viña del Mar, hay que recordar que Macarena Ripamonti se impuso con un 51% de los votos de la Ciudad Jardín en una campaña ruda con su contendor que utilizó una estrategia comunicacional de la crispación que, a juicio de Pacheco, “no dio resultados ni en Viña del Mar ni en el país”, pero el nuevo Concejo Municipal también plantea desafíos de convivencia.

La alta connotación pública de su alcaldesa “ha puesto a Viña del Mar en un espacio relevante de las conversaciones y debates en la agenda pública y será relevante el rol de los nuevos concejales que representan prácticamente al FA y a Republicanos, en primer lugar; y la UDI, en segundo lugar. La composición quedó de la siguiente manera. Por Chile, seguimos -FA y subpacto PC- con 3 concejalías; la UDI y RN con 3 concejalías; Republicanos con 3 concejalías; Chile mucho mejor, con 1 concejal del PS. A diferencia de Valparaíso, los viñamarinos que anularon alcanzaron a un 14% y blancos a un 9%. Es decir, prácticamente un 20% de habitantes de la ciudad no se pronunciaron sobre opciones a concejales/as”, dijo la analista.

QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA Y LA AUSENCIA DEL PS

En el caso de la alcaldesa electa, Carolina Corti (RN), la exgobernadora “logró el sillón edilicio y durante su campaña desarrolló una estrategia política relevante para navegar entre los actores de las derechas. En este sentido, el Concejo Municipal debiera tener una relación de trabajo colaborativa con la alcaldesa considerando que Republicanos logró 3 concejalías y Renovación Nacional, dos concejales”.

Pacheco estima que “a pesar de que la alcaldesa que no logró conservar el cargo era del Frente Amplio, definitivamente, existe un voto castigo al sector considerando que sólo logra 2 concejalías tras cuatro años liderada por el FA. Por otra parte, se suma a este nuevo concejo municipal, 1 concejal de Chile mucho mejor, DC. En este sentido, el PS no logra representación en la comuna a pesar de los años en que estuvo a la cabeza del municipio este sector político”.

En ese sentido, y a diferencia de las comunas de Viña del Mar, Concón y Valparaíso, la analista advierte que Carolina Corti tiene -posiblemente- un mejor escenario para la convivencia interna con una mayoría de su propio sector. “Sin embargo, dependerá de la estrategia global de Republicanos que logró escaños en distintos municipios de la región. Es relevante para el concejo y la nueva alcaldesa considerar que la suma de los independientes fuera de pacto que disputaron el sillón edilicio logró una votación superior (40,2%) a Carolina Corti (35,7%)”, dijo.

En cuanto a Villa Alemana Nelson Estay logró imponerse con una alta votación respecto a las comunas descritas. Obtuvo un 46, 3% mientras que el Concejo quedó representado por fuerzas diversas: 1 concejal del PC, 1 concejal izquierda ecología, 1 RN, 1 Chile mejor (DC), 3 Republicanos y 1 independiente. “En este sentido, estas comunas tienen representación alta de Republicanos y tendrán las y los alcaldes que generar los acuerdos al interior de sus sectores políticos como las oposiciones para conducir este 2025, en plena campaña presidencial y parlamentaria, para avanzar en los compromisos locales con sus comunidades”, afirmó Pacheco.

CONCÓN Y LA DIFICULTAD DE RAMÍREZ

“Un indiscutido triunfo tuvo Freddy Ramírez, reelecto con un 52% de los votos de la comuna de Concón. El escenario del Concejo Comunal es distinto a Valparaíso y Viña del Mar donde Por Chile, seguimos posee representación relevante con dos mujeres pertenecientes al FA. En Concón no existe representación en concejales de dicho pacto y sí 2 de la ex nueva Mayoría, una DC y un PR. Republicanos obtiene 1 concejalía RN, uno y Evópoli, 2. Esto significará un trabajo arduo para Ramírez generar una buena convivencia con mayoría opositora”, indicó Pacheco.

