La Navidad para los damnificados del megaincendio: "No van a haber regalos, pero vamos a celebrar el estar vivos"

“Acá estamos luchando, hay gente aún en carpa, esperando la Noche Buena, que sea tranquila, que nos podamos unir, aunque no van a haber regalos, por la situación... es obvio, pero el sólo hecho de estar vivos, vamos a celebrar el estar vivos, el que vamos pa' delante y el que Dios nos va a ayudar, solamente eso. Acá, la cosa todavía no está nada de bien, estamos con hartas falencias, nos faltan hartas cosas, pero ¡vamos que se puede!”. Así lo afirmó a Puranoticia.cl, Verónica Marchant, de la Villa Independencia –en la parte alta de Viña del Mar- una de las tantas personas que sufrió los estragos del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024.

A horas de que llegue la Navidad, a diferencia de otros años, en el ambiente de esta zona viñamarina ahora se respira un aire un tanto desolador, porque después de la tragedia que enfrentaron centenares de habitantes de la zona con la catástrofe que le costó la vida a 136 personas y destruyó más de 5 mil casas, nada ha vuelto a ser lo mismo.

Verónica Marchant aseguró que la electa por segunda vez alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, “no se ha hecho presente para nada, no hay ayuda de ella. Estamos solos, nosotros quedamos botados hace mucho tiempo. Ahora que vienen las fiestas, por último, podrían haber pasado una cajita de mercadería, aquí mucha gente está sin trabajo y tenemos que andar llorando y mendigando para que nos den el bono. ¿Hasta cuándo tenemos que pasar tanta humillación por algo que nosotros no hicimos? A nosotros nos quemaron, entonces, cada vez que sentimos las sirenas de los bomberos saltamos de miedo, se nos caen las lágrimas”.

La misma damnificada le envió un mensaje a la jefa comunal: “Que se ponga la mano en el corazón y que nos ayuden a salir de todo esto, porque nosotros teníamos, aunque sea una chocita, pero estaba hecha, no pasábamos frío, trabajábamos para comer. Ahora, en Navidad no va a haber nada y vamos a tener que seguir luchando. Pónganse la mano en el corazón, piensen un poco en nosotros, ellos tienen millones de pesos para vivir, nosotros no tenemos nada, ni siquiera un plato de comida para la Navidad, vamos a preparar un arroz con huevo, mientras ellos comen caviar”.

La seremi de Desarrollo Social y Familia, Claudia Espinoza, señaló que “como Ministerio lideramos una mesa de gobernanza psicosocial de emergencia, en la que participan cinco ministerios, con distintas acciones que se han llevado a cabo con personas mayores, las Oficinas Locales de Niñez están haciendo el seguimiento a niños y niñas, llevan más del 60% contactados y comunicados, pero además hay otras acciones como las que realiza Senda en colaboración con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género”.

Añadió que “necesitamos hacer visible también el apoyo no sólo en el ámbito de salud mental, sino en las condiciones materiales y, en ese sentido, no sólo está el bono acojida y su continuidad. Ahí, hay un esfuerzo del Estado que no ha sido tan visible, calculamos cerca de $5 millones a cada familia afectada más los siete millones y medios de la vivienda de emergencia que le ha llegado a dos mil personas”.

La autordad sostuvo que “se han atendido a 3.200 personas, a través de la activación productiva, 2057 con Fosis, 1.000 con Sence y Subsidio Laboral. Por supuesto que es insuficiente por el volumen realizado, lo que no es posible afirmar es que no se ha realizado nada”.

TRABAJO EN QUILPUÉ

En tanto, el concejal de Quilpué, Francisco Villegas (FA), sostuvo que “esperaba que este fin de año las familias afectadas disfrutaran una Navidad tranquila en sus viviendas definitivas, con más certezas que incertidumbres. Lamentablemente, el Estado ha sido insuficiente y lento para abordar esta crisis. Estas fechas nos invitan a reflexionar sobre la realidad de quienes lo perdieron todo. No es posible que, a casi un año de esta tragedia, muchas familias siguen esperando soluciones concretas”.

A juicio del edil, “si bien, como Municipio se ha hecho el esfuerzo por acompañar y asistir a las familias afectadas, los procesos de reconstrucción y apoyo social dependen en gran parte de los recursos y la gestión del nivel central. Esta situación nos deja una lección importante sobre la necesidad de una mejor coordinación y políticas públicas más eficientes para enfrentar emergencias como éstas”.

Luego, el concejal Renzo Aranda (DC) precisó que “en Quilpué, la situación es crítica, especialmente, en esta época de Navidad, donde afloran los recuerdos familiares y las historias y anécdotas que vivieron nuestros vecinos antes del incendio. Después de casi un año de espera, muchas familias siguen sin tener una vivienda digna y enfrentan dificultades para reconstruir sus vidas. Esta tragedia es considerada como la más grande en la historia de Chile, con cerca de 15.500 viviendas afectadas y más de 8 mil quinientas hectáreas quemadas. Esto ha generado una gran necesidad de apoyo y recursos para las familias damnificadas que requieren que sus viviendas temporales pasen a ser definitivas”.

ROL DE CARABINEROS

Por su parte, la general Patricia Vásquez, nueva Jefa de la Zona de Carabineros de Valparaíso, quien tuvo un rol destacado liderando la gestión de respuesta ante el megaincendio de febrero de 2024, manifestó que el mensaje para las personas damnificadas “es que sigan manteniendo la fuerza. Me tocó estar en los incendios y fue devastador, sólo desearles que tengan fuerza para enfrentar la situación. Esto es lento, pero de a poco van saliendo adelante, es una situación que lamentablemente, toda la Región y el país lo sufrió con ellos”.

Añadió que “para mí significa algo especial y como Carabineros no los hemos abandonado. Seguimos con buenos patrullajes, pendientes. El llamado es a la prevención, juntos prevenimos el delito”.

