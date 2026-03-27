La Moneda nombra a nuevos seremis de Transportes y Desarrollo Social en Valparaíso

Continuando con esta política de nombramientos a cuentagotas, el Gobierno anunció la mañana de este viernes 27 de marzo la designación de otros dos Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) en la región de Valparaíso.

Se trata de las carteras de Transportes y Telecomunicaciones, que estará a cargo de Matías Valenzuela; y de Desarrollo Social y Familia, que liderará Nicolás Cerda.

Estas dos nuevas autoridades del Gabinete Regional se suman a los ya nombrados en Obras Públicas (Patricia Terán), Economía (Cristián Mella), Vivienda (Marcelo Ruiz), Medio Ambiente (Francisca Garay) y Educación (Juan Carlos Klenner).

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, indicó que “siguiendo con la instalación del Gobierno, el Presidente de la República ha nombrado como seremi de Transporte al ingeniero civil Matías Valenzuela. Asimismo, también ha sido nombrado el seremi de Desarrollo Social al profesional psicólogo, don Nicolás Cerda”.

La máxima autoridad de Gobierno en la Quinta Región recordó que "durante la próxima semana tendremos nuestra primera reunión de gabinete ampliado”.

Las nuevas autoridades liderarán los programas de sus carteras en la región, además de abordar las diferentes problemáticas y necesidades de la comunidad en esas materias.

PURANOTICIA