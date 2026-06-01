La Moneda confirma inversión de USD 2 mil millones para expandir y modernizar los puertos de Valparaíso y de San Antonio

En medio de una Cuenta Pública marcada por anuncios en materia de seguridad, economía, vivienda e infraestructura, el Presidente José Antonio Kast puso especial énfasis en el desarrollo portuario como una de las apuestas estratégicas de su Gobierno para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.

En ese contexto, anunció una inversión cercana a los US$2 mil millones destinada a la expansión y modernización de los puertos de Valparaíso y San Antonio, iniciativa que presentó como una herramienta clave para fortalecer la competitividad del país.

Durante su discurso, el Mandatario vinculó directamente el fortalecimiento de la infraestructura portuaria con el desarrollo económico nacional, destacando el rol que cumplen ambos terminales en el comercio exterior chileno.

"Vamos también a expandir y modernizar los puertos de Valparaíso y San Antonio, con cerca de 2 mil millones de dólares, porque una mejor infraestructura portuaria es sinónimo de mejores empleos y mayor competitividad para Chile", sostuvo el Jefe de Estado, generando el aplauso cerrado de los presentes.

El anuncio se dio en el marco del eje de Obras Públicas e Infraestructura de su Cuenta Pública, donde además destacó una serie de proyectos destinados a mejorar la conectividad del país y fomentar el desarrollo económico en distintas regiones.

En esa línea, el Presidente José Antonio Kast relevó el denominado Plan Ruta Austral, que contempla una inversión superior a los 800 mil millones de pesos para continuar la expansión de la Carretera Austral entre La Junta y Villa O'Higgins.

Asimismo, planteó que "Chile no puede mirar su territorio austral como una periferia, sino como una zona estratégica para su futuro".

Junto con ello, el Presidente anunció que durante las próximas semanas ingresará al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo Estatuto Laboral para el Turismo, iniciativa que tiene como objetivo "fomentar el empleo en las temporadas altas con adaptabilidad de jornadas y compensar las temporadas bajas".

En materia de transporte urbano, el Mandatario también confirmó la continuidad de los proyectos de expansión de la red de Metro de Santiago, destacando "el trabajo de administraciones anteriores, a las nuevas líneas del Metro de Santiago. La Línea 7 ya supera el 40% de avance y, hacia fines de 2028, unirá Renca con Vitacura, beneficiando a más de 1,6 millones de personas".

Además, recordó que la Línea 9 conectará Recoleta con Puente Alto, beneficiando a cerca de 2 millones de habitantes; que la Línea 8 continúa avanzando; y que ya se encuentran en estudio los trazados de una futura Línea A hacia el aeropuerto.

"Detrás de cada kilómetro de Metro hay algo más valioso que el concreto: hay tiempo. El tiempo de una persona que dejará de perder más de una hora cada día en el transporte. Una hora para compartir en familia, para practicar un deporte, para leer o, sencillamente, para descansar", concluyó el Jefe de Estado.

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