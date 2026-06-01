Alcalde de Villa Alemana respalda Cuenta Pública 2026, destaca foco en seguridad y exige mano firme contra la delincuencia

Una sólida recepción local tuvo la Cuenta Pública 2026 del Presidente de la República. El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, entregó un fuerte respaldo al balance y las proyecciones del Ejecutivo, destacando que el discurso transmite certidumbre y prioriza las urgencias reales de la ciudadanía.

Para la autoridad comunal, el tono del mensaje presidencial representa un cambio positivo que reactiva las expectativas del país:

"Fue una sólida y tranquilizadora Cuenta Pública. A tres meses de su llegada al gobierno hay mucha esperanza y confianza, ya que se visualiza fuertemente un trabajo no ideológico, y el presidente tiene clarito el camino para tener un mejor país, en todos los ámbitos de gobierno".

En su análisis de los anuncios, Estay coincidió con el foco del Ejecutivo al situar la agenda de seguridad como el eje central para el desarrollo nacional. Según la autoridad, el control del orden público es la base para la reactivación:

"Un país de oportunidades y la prioridad de siempre, la Seguridad, como el motor de partida para invertir, crecer, y volver a los niveles de empleo que actualmente el país necesita para darle la tranquilidad a las familias".

Asimismo, el edil apoyó las medidas de control urbano, advirtiendo que "con un ordenamiento efectivo de los espacios públicos, las incivilidades no tendrán mucho espacio y aquellos que las ejecuten perderán los beneficios sociales".

El punto más enérgico de las reacciones del alcalde de Villa Alemana estuvo dirigido al Poder Legislativo. Estay se sumó al llamado del Mandatario y exigió a los parlamentarios un compromiso real para endurecer las penas contra el crimen organizado y la delincuencia común.

"Hago un llamado nuevamente -y que ahora lo solicitó el mismo Presidente-, a las señoras y señores parlamentarios: el país necesita con urgencia que se hagan leyes donde el delincuente les tema, y no como es hoy, pues ahora se ríen de estas. La mano firme es el sentir de todos y en esto estamos muy al debe".

Finalmente, el jefe comunal cerró su balance con un llamado a la unidad de todos los sectores políticos, instando a dejar de lado los dogmas en favor del progreso del país: "Ahora a dejar de quejarse y ponerse a trabajar por un mejor país. La responsabilidad es de todos, las ideologías no hacen que los países crezcan, avancen ni se desarrollen".

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