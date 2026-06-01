Biministro De Grange asegura que expansión portuaria se materializará en Valparaíso y en San Antonio: "Los dos están avanzando"

La inversión cercana a los US$2 mil millones para expandir y modernizar los puertos de Valparaíso y San Antonio fue uno de los anuncios más celebrados en el contexto de la primera Cuenta Pública llevada a cabo por el Presidente José Antonio Kast.

La medida fue comentada por el biministro de Transportes y Telecomunicaciones y de Obras Públicas, Louis de Grange, quien ante la consulta de Puranoticia.cl entregó detalles acerca de los proyectos que se encuentran en carpeta para ambos terminales.

Tras la ceremonia realizada en el Congreso Nacional de Valparaíso, el secretario de Estado explicó que las iniciativas en comento avanzan de forma paralela, tanto en la capital regional como en la principal comuna portuaria del país.

"Son los dos puertos los que están avanzando. La RCA de San Antonio es la que se acaba de aprobar, pero también está la ampliación del puerto de Valparaíso, que son 800 millones de dólares, que es más de corto plazo", señaló De Grange.

De esta manera, el Biministro precisó que el anuncio realizado por el Mandatario no sólo considera el desarrollo del Puerto Exterior de San Antonio, sino también obras de ampliación para el puerto de Valparaíso, proyecto que tendría una ejecución más cercana en el tiempo y una inversión estimada en US$800 millones.

Respecto a San Antonio, el titular del MTT y del MOP explicó que la expansión contempla distintas etapas, comenzando por una obra de infraestructura considerada clave para el futuro crecimiento del terminal en San Antonio.

"La expansión de San Antonio requiere primero una etapa de ampliación del molo de abrigo, que son 2.000 millones de dólares y posteriormente la ampliación de los terminales, que son un incremento adicional de 2.500 millones de dólares para alcanzar los 4.500", sostuvo Louis de Grange a Puranoticia.cl.

Estas declaraciones permiten dimensionar el alcance de la estrategia portuaria del Gobierno, que busca fortalecer la capacidad logística del país y responder al crecimiento proyectado del comercio exterior en las próximas décadas.

El anuncio cobra especial relevancia para la región de Valparaíso, considerando que tanto Valparaíso como San Antonio concentran gran parte de la actividad portuaria nacional y son considerados ejes estratégicos para la economía chilena.

Precisamente durante su Cuenta Pública, el Presidente Kast vinculó estas inversiones con la generación de empleo y el fortalecimiento de la competitividad nacional.

"Vamos a expandir y modernizar los puertos de Valparaíso y San Antonio, con cerca de 2 mil millones de dólares, porque una mejor infraestructura portuaria es sinónimo de mejores empleos y mayor competitividad para Chile", afirmó el Mandatario ante los presentes en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

Con las precisiones entregadas por Louis de Grange, el Ejecutivo comienza a delinear el alcance de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos anunciados hasta ahora por la actual administración, con inversiones que podrían superar ampliamente los montos mencionados inicialmente en la Cuenta Pública.

PURANOTICIA