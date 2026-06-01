Diputado Cuello critica ausencia de anuncios sobre transporte público en Valparaíso: "No dijo nada para superar la crisis"

Diversas reacciones generó en la región de Valparaíso la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast ante el Congreso. Una de las voces más críticas fue la del diputado por el Distrito 7, Luis Cuello, quien cuestionó la ausencia de anuncios específicos para la zona y acusó al Mandatario de ignorar los principales problemas en la región.

El parlamentario que milita en el Partido Comunista (PC) sostuvo que, pese a que la ceremonia se realizó en la comuna de Valparaíso y a que la región enfrenta importantes dificultades económicas y sociales, "en esta Cuenta Pública, el Presidente Kast no tuvo ningún anuncio ni ninguna palabra para Valparaíso".

En esa línea, criticó que el Jefe de Estado no se refiriera a iniciativas relacionadas con transporte, patrimonio o conectividad, lamentando que "no dijo nada para superar la crisis del transporte público, para reparar los ascensores ni para avanzar en proyectos estratégicos como el tren entre Valparaíso y Santiago".

Cuello también puso el foco en la situación económica de la región de Valparaíso, advirtiendo que la falta de anuncios resulta especialmente preocupante considerando los indicadores de empleo que registra Valparaíso.

"Nuestra región necesita con urgencia un plan de inversiones que permita crear empleo y enfrentar la grave situación económica que vivimos", manifestó.

Asimismo, sostuvo que el desempleo debería estar entre las prioridades del Gobierno, ya que "tenemos la tasa de desempleo más alta del país y, sin embargo, el Gobierno no se ha hecho cargo de este problema: no hubo ninguna medida, ninguna propuesta y ninguna respuesta para las familias de la región".

Las declaraciones del diputado se suman a las evaluaciones que distintos actores políticos han realizado tras la primera Cuenta Pública de la administración Kast, instancia en la que el Mandatario abordó materias como seguridad pública, reactivación económica, vivienda, reconstrucción e infraestructura, entre otros ejes.

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