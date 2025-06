La molestia de Chahuán por escasos segundos para el megaincendio en Cuenta Pública: "Estamos frente a una reconstrucción de papel"

Molestia ha generado en la región de Valparaíso la falta de anuncios y los escasos segundos utilizados por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública para referirse a la reconstrucción tras el devastador megaincendio de febrero de 2024 que le costó la vida a 138 personas y que destruyó más de 9 mil viviendas en Viña del Mar y Quilpué.

Si bien, no entregó mayores anuncios, el Mandatario dio cuenta del trabajo que se ha estado realizando, aunque sin hacerse cargo de las críticas de los damnificados por la lentitud del proceso, catalogado como una "reconstrucción de papel" debido a que una de las grandes soluciones han sido los subsidios, pero sin proyectos concretos.

"La reconstrucción ha sido una tarea constante de este Gobierno, porque nos ha tocado enfrentar grandes catásrofes como incendio forestales en el sur, inundaciones en la zona central y el megaincendio en la región valparaíso", sostuvo el Mandatario al abordar el tema de la Vivienda durante su Cuenta Pública.

En ese sentido, expuso que Luego, precisó que "sabemos que el camino para empezar es largo y doloroso, por eso hemos buscado desplegar una respuesta integral que aborde no solo la reconstrucción de barrios y viviendas, sino que también ingresos familiares, apoyos psicosociales y apoyos. Sabemos que no es suficiente".

También comentó ante el Congreso Nacional en Valparaíso que "en un país donde cada vez son más frecuentes estas catástrofes naturales por crisis climática, el Estado tiene limitaciones muy estructurales para poder responder con la rapidez y la coordinacion a la complejidad de las acciones que estas tragedias exigen".

"RECONSTRUCCIÓN DE PAPEL"

Estas palabras fueron analizadas por el senador Francisco Chahuán, quien representa a la región de Valparaíso en la Cámara Alta. En conversación con Puranoticia.cl, señaló que "estamos verdaderamente frente a una reconstrucción de papel, como ustedes mismos lo denominaron. El Gobierno ha levantado menos vivienda que las que he levantado yo con grupos de voluntarios. La falta de coordinación del Gobierno central con el Gobierno Regional y el Gobierno Comunal nos parece fuera de lugar".

Asimismo, el legislador independiente (ex RN) expuso que "acá las autoridades regionales no pueden eludir la responsablidad del proceso de reconstrucción y, ciertamente, cuando tenemos por parte del Estado reconstruidas menos de 100 viviendas –yo diría que bastante menos– de las miles que fueron destduidas, y cuando se levantaban carteles diciendo «Ley de incendio ahora» (en alusión a la alcaldesa Macarena Ripamonti y el mensaje exhibido en el Festival de Viña 2024), ahora lo que se requiere es coordinación para el proceso de reconstrucción".

También analizó la situación de los afectados del megaincendio de 2024, comentando con Puranoticia.cl que "vemos la desesperanza completa, sobre todo con algunos de los damnificados, donde muchos subsidios se han ido cortando o que están con incertidumbre jurídica, desde el punto de vista de poder contar con ellos, y es una situación dramática. El Presidente Boric dijo el año pasado que no iba a abandonar a los damnificados, también les dijo que durante el invierno tendrían techo, pero ha pasado un año y medio y los damnificados siguen esperando".

FALTA DE COORDINACIÓN

Chahuán también tuvo palabras para el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, de quien expresó que "esperamos que también haya una respuesta de él, que debiera estar acá de punto fijo. Acá lo que hubo en un primer minuto fue que muchos ministros y ministras vinieron a sacarse la foto y ser parte del proceso de reconstrucción buscando, parece, otros fines, porque acá lo que vemos es que procesos de coordinación no se efectuaron y, ciertamente, hay que tener una memoria de este tema complejo porque si no tuviéramos un fiscal de una tremenda birllantez, como lo es el fiscal (Osvaldo) Ossandón, todavía estaríamos pensando que los incendios lo motivaron las inmobiliarias para hacer un cambio de uso de suelo".

Junto a afirmar que con su equipo ha levantado "más de 100 casas en el territorio" y que el Gobierno "no ha levantado ni la mitad, lo que es una vergüenza", el Senador por Valparaíso recordó que "hemos hecho sesiones especiales de la Comisión de Vivienda, donde hemos estado con los presidentes de la comisión en el terreno, pero lo que se requiere acá es entender que se requiere liderazgo y presencia permanente".

"Me parece inconsistente la falta de conexión del Ministro, con la Seremi, con el Serviu, con el Gobierno Regional, si ellos también tiene que asumir liderazgo en esta materia y, por supuesto, con el Gobierno Comunal. Acá ha faltado coordinación estructural, desde el primer día ha faltado coordinación para llevar soluciones", sumó.

FINANCIAMIENTO

El legislador también contó que junto a la alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti, hace algunas semanas viajaron a Santiago para reunirse con la contralora Dorothy Pérez para abordar aspectos financieros de la reconstrucción. "Fuimos a hablar no sólo por la escasa ejecución presupuestaria del fondo que aprobó el Congreso, sino que también porque hay fondos para reparaciones menores que no se han podido utilizar por falta de protocolos y la Alcaldesa no se ha atrevido a usarlos si no tenía una guia de uso de esos recursos por parte de la Contraloría", subrayó.

Finalmente, Chahuán señaló que "lo que uno le exige al Gobierno y al Presidente Boric es que no le dedique sólo 2 minutos a una situación dramática donde murieron 138 personas y 9 mil viviendas siniestradas. Pareciera que hay memoria corta sobre el tema".

PURANOTICIA