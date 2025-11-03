La mayor cruzada de reciclaje en Chile busca recaudar 175 toneladas de botellas plásticas para apoyar a la campaña de Teletón

“Familias reciclando en #ModoBilzyPap” cumple una década y CCU, Bilz y Pap y el Ministerio del Medio Ambiente renovaron su llamado para que las familias y los niños de todo Chile lleven sus botellas plásticas a los puntos de acopio, con el fin de reciclarlas y convertirlas en materia primas para elaborar otras botellas y apoyar a la Teletón.

En sus 10 años de existencia, se ha transformado en la mayor cruzada de reciclaje del país, recolectando cerca de 650 toneladas de plástico PET. Para este año la meta es llegar a 175 toneladas, en homenaje al aniversario de CCU.

La participación de los chilenos y chilenas es clave para poder cumplir dicha meta, ya que se espera que cada familia aporte al menos dos botellas.

Para la tarea, que estará activa hasta el 29 de noviembre, se habilitarán cerca de 500 puntos de acopio de Arica a Magallanes, y contará con el apoyo de más de 100 municipalidades en todo Chile, junto con los Sistemas de Gestión de Residuos de Envases y Embalajes, ReSimple y GiroRecicla. Los envases reunidos serán trasladados a la planta de reciclaje botella a botella CirCCUlar, para así generar nuevas botellas y aportar a una economía más circular.

El seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, Alex Galleguillos, expresó que “este año como región contamos con 14 puntos limpios de los cuales 10 son de los municipios adheridos: Viña de Mar, Los Andes, San Antonio, San Esteban, Nogales, Papudo, La Calera, Quintero y otros 3 de ReSimple y el Instituto Teletón. Los invitamos a acceder a la página web de Bilz y Pap www.bilzypap.cl para conocer su ubicación. Agradecemos a los municipios que se pudieron sumar este año lo que será una ayuda para los niños de la Teletón y nuestro medio ambiente”.

Andrés Gardella, gerente de Marketing Bebidas CCU, comentó que "la Teletón es una cruzada que nos une como país, y en este año tan especial —en que celebramos los 175 años de CCU y los 120 de Bilz y Pap— volvemos a sumarnos con orgullo, apoyando desde la economía circular. Queremos que los niños sean los protagonistas del reciclaje y que este hábito se incorpore naturalmente en la vida cotidiana de las familias chilenas".

María José Zaldivar, directora general de Fundación Teletón, sostuvo que “volvemos a unirnos por una gran causa junto a Bilz y Pap. Esta colaboración nos inspira, porque reúne dos mensajes muy poderosos: la rehabilitación de miles de niños y jóvenes, y el cuidado de nuestro medio ambiente. En Teletón promovemos la inclusión a través de institutos sustentables, y esta alianza refuerza ese compromiso”.

La información de los puntos de reciclaje está disponible en la página web de Bilz y Pap www.bilzypap.cl y en Facebook e Instagram @BilzyPapcl. La tarea considera la recolección de envases plásticos PET, tanto de bebidas, jugos y aguas de todas las marcas y formatos, sin distinción, el único requisito es que sean botellas plásticas PET (Código de Reciclaje N°1).

PURANOTICIA