La Matriz y Corporación Sitio Patrimonio Mundial sellan alianza para impulsar recuperación patrimonial en Valparaíso

La Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso y la Corporación La Matriz firmaron un acuerdo de colaboración para impulsar proyectos vinculados con el patrimonio del sector. El trabajo conjunto permitirá trabajar en iniciativas que aborden la conservación de sus bienes y, también, la documentación de sus archivos, historia, prácticas, saberes y memorias.

El convenio establece una vía para que las prioridades de La Matriz se traduzcan en iniciativas formuladas con apoyo técnico de la CSPM. Ese acompañamiento podrá incluir la estructuración de proyectos, la articulación con especialistas y la búsqueda de fuentes de financiamiento.

La alianza se enmarca en la implementación del Plan de Gestión 2025–2034 del Sitio Patrimonio Mundial, que prioriza Barrio Puerto y proyecta iniciativas para el eje La Matriz. Para la CSPM, el acuerdo permite avanzar en ese trabajo junto a una organización vinculada al sector; para La Matriz, abre una posibilidad de desarrollar proyectos con respaldo técnico y proyección institucional.

En La Matriz, el patrimonio se expresa en sus inmuebles y su relación con el espacio público, así como en las prácticas, los archivos y los saberes asociados a la historia del barrio. El trabajo entre ambas instituciones busca considerar ese entramado y contribuir al resguardo de los atributos que conforman el Valor Universal Excepcional del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso.

La directora ejecutiva de la Corporación Sitio Patrimonio Mundial, Macarena Carroza, señaló que “este convenio nos permite incorporar a La Matriz dentro de nuestra hoja de ruta y avanzar en un proyecto integral para su conservación. Es un inmueble de enorme importancia histórica, social y patrimonial para el Sitio Patrimonio Mundial, por lo que queremos articular capacidades y financiamiento público y privado que permitan proyectar su recuperación y resguardar el valor identitario que tiene para Valparaíso y su comunidad".

A partir de los trabajos previos desarrollados entre ambas instituciones, el convenio permitirá dar continuidad a procesos de formulación y postulación de iniciativas para la conservación de la Iglesia La Matriz, fortaleciendo el acompañamiento técnico de la Corporación Sitio Patrimonio Mundial y la articulación necesaria para avanzar en futuros proyectos. De esta manera, la alianza busca proyectar el trabajo ya realizado y facilitar nuevas etapas de diagnóstico, diseño y conservación del inmueble.

Víctor Godoy, párroco y presidente del directorio de la Corporación La Matriz, sostuvo que "estamos muy contentos con esta firma, porque formaliza una colaboración que nos permitirá contar con acompañamiento técnico y proyectar un trabajo de largo plazo para La Matriz. Queremos avanzar con planificación, entendiendo que estos procesos requieren tiempo, pero que pueden generar un impacto mucho más profundo para nuestra comunidad y para Valparaíso".

Durante los dos años de vigencia del acuerdo, ambas organizaciones podrán identificar nuevas iniciativas y definir para cada una sus alcances y responsabilidades. La alianza establece así una base de trabajo colaborativo para impulsar proyectos que respondan a las prioridades de La Matriz y contribuyan al cuidado del patrimonio en un sector priorizado por el Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso.

PURANOTICIA