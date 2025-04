La lucha del campamento Manuel Bustos contra la reconstrucción de papel del ministro Carlos Montes: "Le siguen mintiendo a la gente"

Rabia es la que manifiestan sentir los vecinos del campamento Manuel Bustos de Viña del Mar a raíz de las promesas incumplidas de las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), tanto por el proceso de urbanización del terreno ubicado en la parte alta de la Ciudad Jardín como por la reconstrucción tras el megaincendio de 2024, donde vastos sectores y cientos de casas fueron arrasadas por las llamas.

Se trata de uno de los asentamientos humanos más grandes del país, con 1.538 familias viviendo desde el año 1995 en este punto del barrio de Achupallas, el cual fue duramente afectado por la tragedia del 2 y 3 de febrero del año pasado, catastrándose un total de 436 familias con algún grado de daño en sus viviendas debido a la acción del fuego, principalmente en las zonas conocidas como el deslinde sur y el deslinde norte.

Como el campamento Manuel Bustos ya tiene 30 años de existencia, las autoridades de la época prometieron el 2018 iniciar el proceso de urbanización, el cual ya ha dado pasos concretos en el sector conocido como lote 1C, donde ya hay alrededor de 120 familias regularizadas con agua potable y alcantarillado, y ahora con calles y luminarias. Sin embargo, el resto del asentamiento sigue esperando que se cumplan las promesas.

RECONSTRUCCIÓN DE PAPEL

Fue también el año 2018 cuando se les prometió a los otros vecinos llevar a cabo el plano de loteo, el cual a la fecha sigue sin mayores avances. Esto, debido básicamente a que el megaincendio del año pasado originó una serie de retrasos en todas estas obras. No obstante, fue durante las mismas reuniones post-emergencia cuando las autoridades del Minvu hicieron otras promesas, las cuales tampoco se han cumplido...

"En el campamento siniestrado en febrero de 2024 tuvimos reunión con el ministro Montes, quien quedó de que iban a hacer los planos de loteo lo más pronto posible del deslinde sur y norte, pero a la fecha no hay nada. Se suponía que estarían listos el 2024, pero ahora nos están dando fecha a fines de 2025 - 2026 y la gente ya no puede esperar más porque hay subsidios que les dieron, pero como no hay nada regularizado, esos subsidios no se pueden hacer efectivos", indicó a Puranoticia.cl Marta González, presidenta de la Agrupación de Organizaciones Manuel Bustos.

Sus palabras ponen nuevamente en evidencia lo que este medio ha estado informando desde hace varias semanas en voz de autoridades y de vecinos afectados por la catástrofe que le costó la vida a 137 personas hace ya casi 15 meses, y es que ésta no es más que una reconstrucción de papel, pues todos estos subsidios que se han entregado no vienen de la mano con un proyecto específico, es decir, son sólo un papel.

"Claro que ésta es una reconstrucción de papel porque ya va un año y tres meses, y lo único que han entregado son las casas de emergencia y los subsidios que a nadie le sirven. Acá –si no me equivoco– los que dieron son 44 subsidios, pero no pueden ser ejecutados si no hay agua potable ni alcantarillado, tampoco si no hay plano de loteo, ¿entonces para qué ilusionan a la gente?", agregó la dirigenta viñamarina.

PROMESAS ROTAS

Acerca de las promesas incumplidas, Marta González explicó que "el deslinde sur es toda la parte siniestrada del campamento. A ellos les prometieron el plano de loteo y el alcantarillado provisorio, que tampoco se hace nada de eso, porque la gente sigue tirando su excremento y todas esas cosas, que bajan por la calle y las quebradas, llegando hasta Los Almendros B, Villa Independencia y Villa Rogers".

"Nosotros queremos que se cumpla lo prometido lo más pronto posible porque viene el invierno. Si retrocedimos 30 años atrás después del incendio, de vuelta a las carpas... y se suponía que esto pudo haber sido más rápido", continuó la dirigenta.

Así es como González hizo una comparación entre lo que pasó con el socavón en el Campo Dunar de Reñaca y lo que está pasando en el campamento Manuel Bustos: "No entendemos por qué en el socavón se gastaron $1.500 millones y aquí no se puede hacer eso. A ellos les hicieron contratos directos y acá siempre con papeles para allá y para acá, ir a Contraloría, y esa es nuestra molestia. ¿Porque somos pobres no podemos tener algo definitivo? Las familias están durmiendo hacinadas, con cuatro o cinco niños porque eso son las casas de emergencia, así que volvimos atrás".

Pero a las promesas incumplidas se suman otros problemas, algunos de los cuales apuntan al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu): "Hay una arquitecta del Serviu que siempre está ahí, pero que nunca hace las cosas

como corresponde. No nos está dando las respuestas que requerimos, dice que faltan papeles, que le falta esto otro, pero se supone que ella está para eso. Incluso le pedimos al ministro Montes que ella no estuviera más en el campamento, y nos dijo que iba a ver. Llegó otro arquitecto y en tres meses sacó todo lo que es el alcantarillado definitivo para 76 familias. En tres meses hizo eso y ella en tantos años no hizo nada", dijo González.

Otra de las situaciones denunciadas en conversación con Puranoticia.cl dice relación con la entrega de viviendas industrializadas, de la que contó que "son cuatro viviendas industrializadas que todavía no se hacen las terminaciones y están muy mal emplazadas. La gente está esperando, siendo que esas viviendas industrializadas dijeron que en tres meses estaban listas y ya llevamos un año y tres meses y no pasa nada". Acá se logra plasmar otra de las promesas incumplidas desde el Ministerio de Vivienda...

DEMANDA Y PROTESTAS

Todos estos dolores de cabeza han sido comunicados por dirigentas del campamento a las autoridades de la cartera, desde la directora del Serviu hasta el propio ministro Carlos Montes. "Estamos aburridas. Hemos tenido infinitas reuniones, incluso fuimos a dejarle un escrito al Presidente Boric por lo mismo, pero tampoco hemos tenido respuestas de él. Lo mismo fuimos a hablar con el Ministro. El viernes tuvimos una reunión con la directora Serviu, pero fue solo para darnos mejorales", explicó González.

Producto de todas estas promesas incumplidas, desde la Agrupación de Organizaciones Manuel Bustos han tenido acercamientos con distintos abogados para entablar acciones en contra del Estado de Chile, además de adelantar manifestaciones: "Pensamos ir al Serviu. Todavía no queremos dar fecha y tampoco queremos avisar. Vamos a exigir el plano de loteo, el alcantarillado provisorio para familias damnificadas, el plano de loteo para familias damnificadas, el alcantarillado definitivo que se comprometieron y el término de las calles provisorias", dijo.

Asimismo, entre las diversas conversaciones que ha sostenido con el ministro Carlos Montes, éste les ha dicho que "'se está haciendo el trabajo', pero nosotros seguimos diciéndole las cosas que vemos, pero a él le dicen otras, y esas son las cosas que no entendemos, si él es el jefe cómo no hace que esto funcione". Finalmente, la dirigenta Marta González concluyó sus palabras refiriéndose a todo lo que ha sido el proceso de reconstrucción en su campamento, sentenciando que "no significa nada. Esa es la rabia que a nosotros nos da porque le siguen mintiendo a la gente".

La historia del campamento Manuel Bustos, con sus tres décadas de espera, sus promesas incumplidas y ahora la lenta reconstrucción tras el megaincendio de 2024, refleja no solo el drama de cientos de familias viñamarinas, sino también una profunda desconexión entre las urgencias de las comunidades afectadas y la burocracia estatal, dando cuenta una vez más que la que se ejecuta tanto en Viña como en Quilpué no es más que una reconstrucción de papel. Y es que mientras las autoridades aseguran que los avances están en marcha, en el asentamiento la vida cotidiana sigue marcada por la precariedad, la frustración y la sensación de haber sido olvidados.

