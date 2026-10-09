La Ligua destina 50 millones de pesos para renovar su antiguo carro de Bomberos

Un aporte de $50 millones permitirá avanzar en la compra de un nuevo carro para la 3ª Compañía de Bomberos de Placilla, en La Ligua, luego de que el Concejo Municipal aprobara los recursos durante su sesión de este miércoles 7 de octubre.

La adquisición responde a una necesidad de la institución, cuyo actual vehículo está llegando al término de su vida útil y presenta limitaciones para desplazarse. De acuerdo al municipio, los voluntarios proyectaban reunir el dinero necesario mediante distintas actividades, un proceso que podía extenderse por cinco años.

El alcalde Patricio Pallares señaló que están "felices por nuestros Bomberos. Tienen un carro que ya está terminando su vida útil y que no andaba a más de 40 km/h. No daba. Hoy día van a poder tener un carro nuevo, esto a raíz de una solicitud que nos hizo la 3ª Compañía de Bomberos de Placilla. Ya están aprobados los $50 millones".

Por su parte, Jorge Olmos, vicesuperintendente de Bomberos de La Ligua, comentó que está "muy contento, ya que es un logro para la compañía. Es algo muy anhelado que teníamos, proyectado de aquí a cinco años y nos encontramos con la sorpresa que el alcalde junto a los concejales van a financiar la compra de este carro. Es algo que no nos va a servir sólo a nosotros, sino que a toda la comunidad. Esta compañía cubre toda la ruta 5 Norte y es algo de mucha necesidad para nosotros".

La incorporación del nuevo vehículo apunta a fortalecer la capacidad de respuesta de Bomberos frente a distintas emergencias, considerando especialmente la cobertura que realiza la Tercera Compañía de la institución en la transitada ruta 5 Norte.

La aprobación de estos recursos se enmarca en una cartera de proyectos municipales que supera los $1.600 millones en inversión, según informaron en La Ligua.

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