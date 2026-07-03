La Ligua celebrará el Día del Dulce y el Dulcero con degustaciones, concursos y shows gratuitos

La comuna de La Ligua volverá a rendir homenaje a uno de sus patrimonios más emblemáticos con una nueva versión del Día del Dulce y el Dulcero, celebración que se realizará este sábado 4 de julio en el recinto ferial El Rayado y que busca poner en valor el tradicional oficio de los maestros dulceros liguanos.

La actividad comenzará a las 10:00 horas y tendrá acceso completamente gratuito para el público. Durante toda la jornada, los asistentes podrán recorrer distintos stands con venta de productos típicos, presenciar la elaboración de dulces en vivo y participar de degustaciones preparadas por dulceros y fabricantes locales, quienes compartirán parte de la historia y tradición que ha convertido a La Ligua en un referente nacional de la repostería artesanal.

El programa también contempla el tradicional concurso para elegir al Mejor Dulce de La Ligua, además de una ceremonia de reconocimiento a destacados exponentes del rubro. El cierre artístico estará a cargo de El Llanero de Ñuble, junto a otros artistas invitados que animarán la jornada.

El alcalde (s) de La Ligua, Felipe Morales, comentó que "queremos hacer una especial invitación, a nombre de nuestro alcalde Patricio Pallares Valenzuela, a todos ustedes a participar de esta tremenda actividad para celebrar el Día del Dulce y el Dulcero. La actividad se realizará en el recinto ferial El Rayado, desde las 10:00 de la mañana. Vamos a tener exposiciones, talleres de dulces. También habrá emprendedores, música y mucha entretención. Será un ambiente muy familiar para que todos puedan compartir este día sábado 4 de julio. Todos invitados".

La celebración, que este año alcanza su cuarta edición consecutiva, busca reconocer el trabajo de hombres y mujeres que han mantenido viva una tradición que forma parte de la identidad liguana y que constituye uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la comuna.

Como parte de la programación, también se conmemorará el Día del Cuequero y la Cuequera, mientras que a las 12:30 horas arribarán al recinto los integrantes de Los Motoqueros de Chile, sumando un atractivo adicional a una jornada pensada para toda la familia y que promete transformarse en uno de los principales panoramas del fin de semana en la provincia de Petorca.

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