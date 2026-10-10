Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
“La Jauría”: detienen a siete jóvenes vinculados a grupo criminal que asaltaba a transeúntes en las calles de Valparaíso

“La Jauría”: detienen a siete jóvenes vinculados a grupo criminal que asaltaba a transeúntes en las calles de Valparaíso

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Se trata de un grupo de jóvenes, de entre 13 y 20 años, quienes atacaban en masa a transeúntes, turistas, comerciantes y vecinos de la Ciudad Puerto, para así robarles sus celulares, joyas y otras pertenencias de valor.

“La Jauría”: detienen a siete jóvenes vinculados a grupo criminal que asaltaba a transeúntes en las calles de Valparaíso
Sábado 10 de octubre de 2026 13:43
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

En el marco de un operativo de Carabineros y funcionarios municipales de la comuna de Valparaíso, siete personas fueron detenidas, quienes serían integrantes de un grupo criminal conocido como “La Jauría”.

Se trata de un grupo de jóvenes, de entre 13 y 20 años, quienes atacaban en masa a transeúntes, turistas, comerciantes y vecinos de la Ciudad Puerto, para así robarles sus celulares, joyas y otras pertenencias de valor, de acuerdo a lo señalado por Chilevisión Noticias. 

De acuerdo a información preliminar, las detenciones se habrían logrado luego de un exhaustivo monitoreo a las cámaras de seguridad, por lo que luego las aprehensiones se materializaron mediante patrullajes nocturnos en puntos estratégicos de la comuna porteña.

PURANOTICIA