“La Jauría”: detienen a siete jóvenes vinculados a grupo criminal que asaltaba a transeúntes en las calles de Valparaíso

En el marco de un operativo de Carabineros y funcionarios municipales de la comuna de Valparaíso, siete personas fueron detenidas, quienes serían integrantes de un grupo criminal conocido como “La Jauría”.

Se trata de un grupo de jóvenes, de entre 13 y 20 años, quienes atacaban en masa a transeúntes, turistas, comerciantes y vecinos de la Ciudad Puerto, para así robarles sus celulares, joyas y otras pertenencias de valor, de acuerdo a lo señalado por Chilevisión Noticias.

De acuerdo a información preliminar, las detenciones se habrían logrado luego de un exhaustivo monitoreo a las cámaras de seguridad, por lo que luego las aprehensiones se materializaron mediante patrullajes nocturnos en puntos estratégicos de la comuna porteña.

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