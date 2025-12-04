La “Gran Rueda” regresa a Viña del Mar: proyectan superar las 100 mil visitas y operará en una función especial durante Año Nuevo

Por segundo año consecutivo, la "Gran Rueda" vuelve a instalarse en Viña del Mar transformándose en una de las grandes atracciones del período estival 2024-2025

El entretenimiento de más de 30 metros de altura y operado por la empresa Street Machine, en una alianza público privada con el Municipio de la Ciudad Jardín.

Tal como el año pasado, la "Gran Rueda" está emplazada en la explanada de Av. Perú con Av. Los Héroes, y su puesta en marcha fue encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, junto a concejales, representantes del comercio, la hotelería y gastronomía, y vecinos.

La jefa comunal comentó que “tenemos la experiencia del año anterior y fue realmente un fenómeno que ya se queda en Viña del Mar; fueron del orden de 105 mil personas las que visitaron la "Gran Rueda" y esperamos que nuevamente sea un evento que pueda atraer a un público turístico que venga a compartir, a pasarlo bien, y que eso traiga como consecuencia directa el dinamismo económico y al mismo tiempo que haga competitiva a la ciudad”.

La autoridad informó que este año se agregan otras cosas asociadas al entretenimiento: “Desde el municipio tendremos una base operativa permanente con servicios de seguridad a 100 metros de distancia, también hay renovación de infraestructura y tendremos otros eventos masivos al mismo tiempo que se realiza la rueda, como la actuación del DJ Diplo en el Sporting; estaremos con el Teatro Municipal con una serie de eventos, vuelve 31 Minutos al anfiteatro de la Quinta Vergara, más el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar”.

En cuanto a la seguridad para resguardar a los miles de visitantes que vendrán a Viña del Mar, la alcaldesa detalló que “vamos a presentar un plan ajustado a los lugares donde hay más concurrencia de personas; tenemos un trabajo coordinado con la Armada de Chile, vamos a contar con mayor personal de la Policía Marítima y con Carabineros, en este sentido la presentamos un estudio al ministerio de Seguridad Pública y le solicitamos tener una tenencia temporal en el borde costero así que vamos a estar preparados”.

Por su parte, el gerente de operaciones de Street Machine, Fernando López, adelantó que “esperamos la misma cantidad de gente que el año pasado y ahora apuntamos fuertemente al aumento de turistas en el período estival”.

El ejecutivo informó que la "Gran Rueda" estará abierta la noche de Año Nuevo en una función muy especial: “Aún no hemos puesto en venta las cabinas para esa fecha pero nos vamos a preparar mejor en términos de recepción para hacerlo más entretenido, ya que es un espectáculo ver todo el show pirotécnico desde las alturas. Es una postal de verano y de Año Nuevo, la Rueda iluminada con la pirotecnia atrás".

LA "GRAN RUEDA"

La estructura originaria de Países Bajos cuenta con 24 cabinas cerradas con capacidad para 6 personas cada una que no pueden ser manipuladas por los pasajeros. También dispone de habitáculos para personas en situación de discapacidad que pueden ingresar en silla de ruedas.

La operación y seguridad de la estructura es computarizada, ocupa energía eléctrica autónoma, está diseñada para soportar ambientes húmedos y altas temperaturas.

HORARIOS

La apertura de la "Gran Rueda" será desde este mismo jueves 4 de diciembre, hasta el 1 de marzo. El horario de funcionamiento es de 12:00 a 23:00 horas.

Las entradas se pueden obtener en www.puntoticket.com o en las boleterías a través de tótem electrónicos ubicados en el recinto.

Mayor información en instagram @lagranrueda.cl

