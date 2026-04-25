La Esmeralda zarpa desde Valparaíso para cumplir nuevo crucero de formación naval

En medio de una emotiva despedida en el puerto de Valparaíso, el Buque Escuela Esmeralda inició este sábado la versión número 70 del Crucero de Instrucción, travesía que se extenderá por seis meses y que combinará formación naval, representación internacional y presencia en rutas estratégicas para el comercio marítimo nacional.

La tradicional nave zarpó desde el Terminal Portuario de Valparaíso acompañada por embarcaciones menores, sirenas de las naves presentes en la bahía y cerca de 1.700 personas entre familiares, amistades y asistentes que llegaron con banderas, globos y mensajes de despedida.

La dotación está compuesta por 269 personas bajo el mando del Capitán de Navío Edward Gibbons. Del total, 35 son mujeres. Además, participan nueve oficiales extranjeros invitados y cinco oficiales pertenecientes a otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.



Durante la travesía, la Esmeralda navegará 13.713 millas náuticas, equivalentes a más de 25 mil kilómetros. El itinerario considera escalas en Arica, Nueva Orleans, Norfolk, Nueva York, Boston, Quebec, Panamá e Iquique, para posteriormente regresar a su puerto base en Valparaíso.

El comandante Gibbons destacó el sentido formativo de la misión y señaló que “nuestra función principal, como el nombre del buque lo dice, es ser escuela, nuestros alumnos son nuestra razón de ser y todas las actividades que hacemos son en beneficio de su formación”.

También agregó que “representaremos al país en el extranjero paseando nuestra bandera por los mares del mundo, en este caso específico lo principal es participar en la celebración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, donde tendremos un desfile naval el 4 de julio en Nueva York”.



Uno de los guardiamarinas embarcados, Clemente Lozano, expresó sus expectativas indicando que “Estoy ansioso y con ganas de aprender porque como es un Crucero de Instrucción son muchos cálculos los que se deben aprender para a futuro poder desarrollarme bien profesionalmente”.

Desde la Policía de Investigaciones de Chile, la detective Denisse Mondaca comentó que “estoy muy contenta de poder ser parte de este viaje, estoy muy feliz y también me siento muy afortunada de haber sido elegida para ser parte de este viaje que estoy segura que será una experiencia inolvidable”.

Durante el crucero, la Esmeralda también participará en el SAIL 250, actividad internacional programada en Nueva York y enmarcada en la celebración del aniversario de la independencia estadounidense.

La misión busca fortalecer vínculos de amistad, confianza y cooperación con los países que visitará la nave, además de contribuir a la seguridad marítima y a la presencia nacional en zonas relevantes para los intereses oceánicos de Chile.

PURANOTICIA