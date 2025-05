La desconocida historia de cómo Alberto Larraín intentó desembarcar con Procultura en Rapa Nui a costa del Core de Valparaíso

La carpeta investigativa que posee el Ministerio Público con todos los antecedentes respecto a la causa que indaga a la Fundación Procultura muestran una serie de viajes que Alberto Larraín –quien fuera director ejecutivo de esta entidad– realizó a Rapa Nui en compañía de otros funcionarios, de sus hijos, de su asesora del hogar y hasta de su pareja, el ex consejero regional (core) de Valparaíso, Sebastián Balbontín.

Gran parte de los testimonios contenidos en dichos documentos dan cuenta de que se incurrió en gastos excesivos en dichos viajes y que, además, generaron un importante desorden en el traspaso de recursos, muchos de los cuales no tuvieron justificación, según se puede observar en los antecedes que en su momento tuvo en su poder el fiscal Patricio Cooper y que ahora indaga el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

Así es como Larraín, Balbontín y los otros trabajadores de la cuestionada entidad sin fines de lucro tuvieron acercamientos en dichos viajes con vecinos y autoridades de la Isla de Pascua, con quienes acordaron la realización de una serie de proyectos, como un archivo fotográfico, una transmisión de conocimiento de personas mayores del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), un plan de salur mental de la Corporación Nacional Indígena (Conadi) y el Ministerio de Salud, y un proyecto con el ballet Kari Kari, a través de la Fundación Ao Tupuna, la cual subcontrató posteriormente a Procultura.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl tomó conocimiento de una fallida iniciativa que durante el año 2022 buscó involucrar al Consejo Regional (Core) de Valparaíso, al que el médico psiquiatra de profesión le solicitó una reunión para exponer un proyecto sobre salud mental por el cual solicitaban la impresionante suma de mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000). Si bien, la cita fue concertada en una comisión mixta entre la de Salud y de Pueblos Originarios, finalmente no se traspasó dinero público.

LOS VIAJES A RAPA NUI

Según consigna un reportaje de El Mostrador, el ex funcionario de Procultura, Mauricio Garay, afirmó sobre los viajes de la organización a Rapa Nui que estos se hacían con recursos de la ONG y que justamente "el hoyo de la fundación estaba en ese sector".

Esta conjetura es coincidente con la expresada por otras personas que han prestado declaración en la causa que investiga el Ministerio Público y que están contenidas en la carpeta. Así es como se revela que estos viajes generaron serios conflictos internos, al punto que en su momento le pidieron explicaciones directamente a Alberto Larraín.

María Maturana, directora de Finanzas de Procultura, contó que las explicaciones las entregó el psiquiatra en una reunión por Zoom, donde dijo que "había que hacer presencia en la isla, para lo cual se había arrendado un inmueble y que estaba apostando a futuro para generar confianza y adjudicarse futuros proyectos".

A juicio de Larraín, había que viajar seguido para supervisar los avances y generar redes de contacto con los habitantes de la isla, situación que hizo levantar aún más sospechas en los trabajadores de Procultura, quienes advertían seriamente la posibilidad de estar ante actividades ilícitas y de incumplimiento de acuerdos con entidades locales.

Con este objetivo en mente, se arrendó una propiedad a Nelly Manutomatoma, a quien le pagaron por adelantado el arriendo por un año, por un monto de $16.800.000, vía transferencias electrónicas. Pese a ello, "este contrato de arriendo no fue rendido en ningún proyecto", según Constanza Gómez, actriz y representante legal de Procultura.

EXPOSICIÓN ANTE EL CORE

Fue durante estos viajes donde se fraguó la idea de realizar otro proyecto más en Rapa Nui, pero esta vez con dineros públicos provenientes del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso. La inicitiva fue explicada en detalle por el entonces director ejecutivo de la Fundación Procultura, Alberto Larraín, el 14 de Septiembre 2022, a las 10:30 horas, en sesión de comisión mixta de Salud y de Pueblos Originarios del Core de Valparaíso.

«Plan de Salud Mental Rapa Nui» llevaba por nombre el proyecto presentado por Larraín, quien expuso las características propias de la isla, desde su composición geográfica hasta la forma cómo se vive y se respira un territorio de pueblos originarios, considerando que es un espacio geográfico 100% de etnia Rapa Nui. También hizo un barrido histórico de cómo la población –antes de la pandemia– se relacionaba con los turistas y sus propias familias, destacando su atractivo natural luego que en el año 1995 la Isla de Pascua fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Producto de lo anterior, dio a conocer fenómenos que han intervenido en la convivencia y socialización de los habitantes, los cuales –dijo ante los cores de Valparaíso– trajo como efectos un daño al bienestar a la salud mental. Así es como recordó un caso de suicidio adolescente del año 2006, lo que se repitió posteriormente con cuatro casos similares entre 2018 y 2019, perdiendo la vida tres mujeres de entre 25 y 26 años.

En este contexto, el psiquiatra de profesión relató a los consejeros que la comunidad de Rapa Nui se vio seriamente afectada y que constataban que no ha habido intervenciones en materias de salud mental, considerando que Chile no cuenta con un plan de salud intercultural para ninguno de los pueblos originarios reconocidos.

Según dijo Larraín, esto generó que la Fundación Procultura aterrizara en la Isla de Pascua para desarrollar una serie de trabajos: Diseño, postulación y ejecución de un Proyecto de Intergenearcionalidad, con fondos del Servicio Nacional del Adulto Mayor; Diseño, postulación y ejecución para el rediseño del centro cultural Kari Kari, en conjunto con la Fundación Ao Tupuna; Gestión de recursos con Anglo American para las instituciones culturales de la Isla frente a la falta de recursos producto de la pandemia; Postulación al Fondo Para Vivir Mejor 2022, para el diseño de un plan de salud mental intercultural; Diversas reuniones con las organizaciones de base de Rapa Nui para apoyar en procesos económicos, sociales y culturales.

El mandamás de Procultura indicó que el objetivo era realizar un trabajo continuo y permanente para incorporar la cosmovisión rapanui en el abordaje de salud mental a lo largo del curso de vida, a través de la comprensión de los conceptos de identidad, salud mental y conducta suicida, recuperando su cultura y lenguaje ancestral.

Finalmente, en dicha comisión mixta se concluyó que el gran objetico de Alberto Larraín era "sensibilizar que el territorio Rapa Nui es distinto al resto del país, debido a su cosmovisión y de cómo es que se relacionan, considerando además que es un territorio geográficamente alejado del país continental y que, por lo tanto, las ayudas y/o comunicaciones se ven un poco más interrumpidas y atrasadas", según consigna en el documento final al cual pudo acceder Puranoticia.cl de aquella cita de hace tres años.

REPAROS OPORTUNOS

La propuesta de Alberto Larraín ya había sido socializada con los cores representantes de Rapa Nui, cuya Comisión de Pueblos Originarios presidía la entonces core Elizabeth Arevalo Pakarati (hoy Alcaldesa de la Isla de Pascua); y otros vinculados a la salud, cuya Comisión de Salud presidía el core DC Roy Crichton. Así es como se acordó sesionar en conjunto, en una comisión mixta especial, convocada para ese único punto.

Pero tras escuchar los argumentos del titular de Procultura, al tener su propuesta un costo de mil doscientos millones de pesos ($1.200.000.000) y donde el Estado no era parte, sino que todo el control de esta intervención de salud mental lo ejecutaría el privado, motivó una serie de dudas entre varios consejeros regionales, más aún teniendo en cuenta que el proyecto lo ejecutaría una entidad relacionada a la cultura.

Uno de los cores que presentó sus reparos para transferir los fondos solicitados a la Fundación Procultura fue Manuel Millones , lo cual quedó reflejado en el acta de la comisión mixta que sesionó aquel 14 de septiembre de 2022: "El consejero regional, Sr, Manuel Millones, en palabra solicitada, indica que si bien entiende el tratamiento especial que tiene el territorio insular, en temas de salud mental pública es una materia que está muy al debe a nivel nacional. Lo que plantea es que se vaya trabajando a nivel regional esta materia, con actores que tienen y deben conformar una mesa de diálogo, considerando Rapa Nui y la Isla Juan Fernández", reza el acta.

En conversación con Puranoticia.cl, Millones recuerda que dijo que "era necesario abordar con las entidades públicas el problema bajo una mesa de trabajo y, en vez de transferir $1.200 millones a una fundación, era preferible contratar psiquiatras y psicólogos y enviarlos en comisión de servicio a Rapa Nui por algunos años".

También comentó que "menos mal aparezco en el acta haciendo un reparo, diciendo que estaba bien preocuparse por Rapa Nui pero que estaba mal aprobar recursos para una fundación porque lo importante era fortalecer a través del Servicio de Salud y contratar profesionales y mandarlos para allá en comisión de servicio. Finalmente no pasó nada y no se aprobó, pero si se hubiera aprobado estaríamos metidos en ese forro".

"No hay dudas de que si hubiéramos aprobado esos recursos, probablemente estaríamos como Gore/Core dando explicaciones ante la Fiscalía. Menos mal que ello no ocurrió y que se tomaron en cuenta mis aprehensiones y la de otros colegas, y el programa no avanzó más", sentenció el ex Core de Valparaíso.

Pero no todos los consejeros regionales presentes presentaron sus reparos frente a la millonaria solicitud expresada por Alberto Larraín, ya que según consigna el acta a la que accedió Puranoticia.cl, los cores María Victoria Rodríguez (Ind.), Cristian Mella (DC) y Sebastián Balbontín (FA y pareja del director ejecutivo de Procultura), "agradecen la instancia de presentar estos temas que son tan importantes y, por sobretodo, comprometidos en ir desarrollando políticas regionales en dicha materia".

La millonaria solicitud –que finalmente no se concretó– evitó, al menos por ahora, un nuevo escándalo de mayores proporciones, manteniendo a nivel regional la entrega de recursos públicos a la Fundación Procultura a través de dos instancias: el Gobierno Regional de Valparaíso y la Municipalidad de La Calera ($30 millones en conjunto) para un proyecto de murales; y otro de la Seremi de Vivienda y Urbanismo y el Serviu de Valparaíso (más de $248 millones), para un proyecto de asentamientos precarios. Sin embargo, esta historia de lo que pudo haber pasado deja en evidencia la urgencia de revisar los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de iniciativas que se escudan en el bienestar de comunidades históricamente postergadas y de temas sensibles como la salud mental.

PURANOTICIA