¿La cuarta será la vencida para el gran «elefante blanco» de Viña? Grupo Saieh inicia nuevo intento por vender proyecto hotelero

El Grupo Saieh dio inicio a un cuarto intento por vender el proyecto de hotel cinco estrellas que desarrollaba hasta el año 2022 en terrenos del exSanatorio Marítimo de Viña del Mar, luego de que fracasaran tres procesos anteriores de enajenación.

Esta nueva arremetida de CorpGroup (holding del Grupo Saieh) se realiza mediante conversaciones directas con potenciales interesados, luego de no lograr oferentes en una segunda licitación intermediada por Colliers durante el año 2025.

Cabe hacer presente que los procesos fallidos comenzaron el año 2023, a través de una licitación o call for offer, por US$ 16 millones. Al año siguiente, el 2024, se intentó una venta directa, la cual no prosperó. El año pasado, como ya se dijo, no hubo oferentes.

Las obras del proyecto comenzaron en 2015 y se encuentran paralizadas desde 2022, año en que se dio paso a un proceso de reorganización financiera de HRV S.A. (sociedad de inversiones a cargo del proyecto en la Av. San Martín), que mantiene pasivos por más de $11.700 millones. De esta manera, como parte del acuerdo con sus acreedores, CorpGroup se comprometió a vender el activo para saldar deudas bancarias.

Desde el holding explicaron a Diario Financiero que "actualmente, se optó por desarrollar conversaciones directas con otros interesados. Los detalles acerca de esas conversaciones, por su naturaleza, son de carácter privado".

La venta del terreno –de 5 mil m2 y avaluado $4.477 millones, según el Servicio de Impuestos Internos– está contemplada con o sin el permiso de edificación del proyecto hotelero, que data del 2000 y ha tenido dos cambios: el 2010 y el 2020. Así, el futuro comprador podría definir otro uso para el espacio y tramitar sus autorizaciones.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el activo arrastra múltiples controversias que han dificultado su comercialización: organizaciones ciudadanas –como la Fundación Defendamos la Ciudad– solicitaron la caducidad del permiso de edificación por presuntas infracciones urbanísticas de la iniciativa en pleno borde costero.

Por su parte, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) mantiene una investigación por eventual elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto, luego que la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar que la construcción en el exSanatorio Marítimo habría eludido su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

