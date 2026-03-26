La Cruz se une a ofensiva de alcaldes que piden respuestas por crisis de combustibles

La alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, es una de las autoridades que decidieron presionar al Gobierno frente a la crisis de los combustibles, al firmar la carta suscrita por 107 jefes comunales progresistas del país y dirigida al Presidente José Antonio Kast.

En el documento, los alcaldes manifiestan su preocupación por el impacto del alza sostenida de las bencinas y el diésel, advirtiendo que sus efectos ya se sienten tanto en las familias como en el funcionamiento de los municipios.

La adhesión de La Cruz no es un gesto aislado, ya que según el listado de firmantes, la alcaldesa aparece junto al jefe comunal de La Calera, Jhonny Piraino, como las únicas dos autoridades de la provincia de Quillota que decidieron respaldar esta ofensiva, marcando una postura clara desde el territorio.

El contexto, además, le da mayor peso a su decisión, porque precisamente La Cruz fue una de las cuatro comunas del país que registró quiebre de stock de combustibles durante la jornada del miércoles 25 de marzo, en la antesala del alza que comenzó a regir este jueves 26, evidenciando de forma concreta el impacto de esta crisis a nivel local.

En la carta, los alcaldes sostienen que el encarecimiento de los combustibles no solo afecta el transporte y el costo de la vida, sino que también tensiona servicios municipales esenciales como la recolección de residuos, la mantención de espacios públicos y la seguridad comunal, sin olvidar al mundo agrícola, prioritario en La Cruz, que sufrirá un aumento significativo en toda la logística de trabajo.

PROPUESTAS

Frente a este escenario, las autoridades comunales plantearon una serie de medidas concretas. Entre ellas, fortalecer el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para amortiguar las alzas; implementar subsidios o apoyos directos al transporte público y a sistemas de transporte local; establecer compensaciones económicas para los municipios, considerando el aumento de sus costos operativos; y avanzar en políticas de transición energética que permitan disminuir la dependencia de los combustibles fósiles en el mediano plazo.

Asimismo, los firmantes recalcaron que la crisis “no puede ser pagada por quienes menos tienen”, enfatizando la necesidad de una respuesta estatal que priorice a las familias y a los territorios más afectados.

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