La Cruz fue una de las cuatro comunas del país que se quedó sin combustible ad portas del alza

La ministra de Energía, Ximena Rincón, confirmó falta de stock de combustible en cuatro comunas del país.

Estas son: La Cruz en la región de Valparaíso; Tiltil en la Metropolitana; Doñihue en O’Higgins; y Palena en Los Lagos.

La autoridad señaló que “teníamos primero stock en todo el país, salvo en cuatro comunas que habían tenido quiebre de stock. Nos comunicamos con las compañías para que rápidamente lo repusieran”.

Afirmó que esto se debe a que “las familias salieron a cargar el combustible y, obviamente, este se acabó en esos cuatro puntos específicos”.

“Chile tiene más de 1.800 puntos con estaciones de servicio; más de 500 son de la capital y teníamos de esos más de 1.800, 58 con problemas de abastecimiento, pero solo 4 comunas con situaciones de falta de combustible y eso se estaba regularizando durante el día”, explicó.

Desde el Ministerio de Energía confirmaron que en las comunas de La Cruz y Tiltil el combustible ya fue respuesto.

En las comunas de Doñihue y Palena, los camiones con bencina estarán disponibles durante la noche de este miércoles.

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