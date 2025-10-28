La Cruz busca reunir casos y presentar una demanda colectiva contra las empresas eléctricas por alzas en cuentas de la luz

En una medida inédita a nivel nacional, la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia Hevia, anunció la implementación del primer plan de demanda colectiva del país contra las empresas eléctricas, a raíz del fuerte aumento en las cuentas de energía que afecta a familias, organizaciones y servicios públicos.

La iniciativa surge tras las denuncias de vecinos que, manteniendo su mismo consumo, han recibido cobros desproporcionados. “Hemos atendido a personas que antes pagaban $38 mil y hoy reciben boletas por $200 mil. Eso es un abuso que no podemos tolerar”, señaló.

La jefa comunal sostuvo que el municipio no aceptará descuentos simbólicos y que impulsará una acción legal colectiva con respaldo ciudadano. “Esto no se trata de política, sino de justicia social. No puede ser que la gente siga pagando las consecuencias de decisiones tomadas en pandemia y que hoy benefician a las empresas”, enfatizó.

El plan incluye una capacitación con la Seremi de Energía, dirigentes sociales, funcionarios municipales y voluntarios, destinada a orientar a la comunidad sobre cómo ingresar sus reclamos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Una vez sistematizados los casos, el municipio ingresará la demanda colectiva, “como señal de unidad, defensa y dignidad frente a un abuso que afecta directamente a la clase trabajadora”.

“Esta será la primera demanda colectiva comunal del país por alzas eléctricas. En La Cruz no nos quedaremos de brazos cruzados mientras las familias sufren por cuentas impagables”, afirmó Navia.

La iniciativa rápidamente comenzó a sumar apoyo. La alcaldesa de Nogales, Leslie Pacheco, confirmó que su municipio se unirá al plan liderado por La Cruz, sumando fuerzas en la provincia de Quillota para enfrentar de manera coordinada las alzas que califican de “abusivas y desproporcionadas”.

Navia valoró la adhesión de Nogales e hizo un llamado a otros municipios de la región y del país a integrarse a esta acción colectiva. “Cuando los municipios se unen, la voz de la gente se hace más fuerte. Este es un problema que afecta a todos, y lo enfrentaremos en conjunto”, enfatizó.

PURANOTICIA