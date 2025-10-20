La Cruz afina los últimos detalles para vivir la Fiesta de la Palta: prometen sabor, música y actividades para toda la familia

Si bien, el público espera con entusiasmo los shows estelares del escenario principal —con Gino Mella, Arte Elegante, Honey Ro y Taly, el sábado; y SantaFeria, Los Infieles y Los Pincheiras del Sur de John Rosales, el domingo, desde las 20:00 horas—, la fiesta ofrecerá durante todo el día una programación familiar que celebra la identidad local, el deporte y la vida en comunidad.

La jornada sabatina comenzará temprano con la corrida familiar “Paltamos a La Poza”, que partirá a las 9:00 horas desde la Plaza Comunal, recorriendo cerca de cinco kilómetros hasta llegar a La Poza Cristalina.

“Queremos que la gente venga en familia, se active y disfrute de este espacio que estamos recuperando para la comunidad”, señaló Jocelyn García, encargada de Deportes de la Municipalidad de La Cruz.

Las inscripciones están disponibles en www.municipalidadelacruz.cl. También el mismo día del evento, desde las 9:00 horas en el punto de partida.

El toque creativo llegará con el concurso “Empaltados”, que invita a los asistentes a lucir su mejor look inspirado en la palta. El certamen se desarrollará el sábado 25 a las 15:00 horas en el escenario cultural, con premios sorpresa para los más originales.

El domingo 26, a las 14:00 horas, se realizará la tradicional entrega masiva de Palta Reina, con más de 500 porciones gratuitas. “Queremos que esta segunda versión vuelva a posicionar a La Cruz como la capital nacional de la palta”, destacó Jaime Escobar, productor del evento.

Durante ambas jornadas habrá escenario cultural con presentaciones del ensamble Temporía, la obra teatral “Una rapsodia de La Cruz”, shows infantiles de Stitch, bluey y los capibaras, y un musical de la Nueva Ola.

Además, el evento contará con espacios de niñez, áreas de lactancia, maternidad y neuro divergencia, junto con el mercado campesino local y regional, la zona de emprendedores y artesanos, foodtrucks, patio cervecero y cocinerías.

La entrada es liberada y se implementará un pórtico de seguridad para asegurar una jornada segura, alegre y familiar.

Entérate de todo en las redes oficiales @fiestadelapalta

PURANOTICIA