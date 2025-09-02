La Calera refuerza tradiciones instalando bandera chilena gigante en cerro La Melonita

Los equipos del área operativa de la Municipalidad de La Calera realizaron los trabajos de instalación de la bandera nacional en el cerro La Melonita.

El emblema nacional, de 30 x 60 metros, es visible desde diferentes puntos de la comuna y se enmarca en una de las iniciativas que se organizan durante el Mes de la Chilenidad.

“Nuevamente nuestro Municipio, en el marco del Mes de la Chilenidad, ha instalado la bandera nacional en el cerro La Melonita, una iniciativa que por muchos años realizamos y que apunta a fortalecer nuestras tradiciones como país y como comuna", indicó el alcalde Johnny Piraíno.

De igual forma, sostuvo que "debido a su estratégica ubicación, este emblema patrio lo pueden ver las personas de diferentes lugares, y esto se suma también a la ornamentación que se ha realizado en distintas avenidas, calles y barrios de la ciudad”.

Asimismo, esta iniciativa de instalación de banderas chilenas se extiende a todos los barrios de La Calera, como una forma de fomentar la identidad nacional y el ambiente festivo que se vive durante el mes de septiembre.

El Municipio hizo un llamado a cuidar estos emblemas patrios que embellecen la ciudad y que apuntan a vivir en familia estas Fiestas Patrias 2025.

PURANOTICIA