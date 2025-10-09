La Calera cuenta con el primer proyecto habitacional de la región destinado al arriendo

La región de Valparaíso ya cuenta con su primer proyecto de arriendo a precio justo en pleno funcionamiento. El edificio Padre Pedro Aguiar, en La Calera, es el pionero de esta línea programática del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que la cartera ejecutó bajo el Plan de Emergencia Habitacional, y que se suma a los avances de este trabajo sectorial enfocado en responder a la demanda habitacional.

La obra, que tuvo una inversión de $1.800 millones, fue inaugurada por las autoridades, luego de un poco más de un año de construcción que materializó 20 departamentos destinados a familias que son beneficiarias del subsidio de arriendo del Minvu de la comuna de La Calera.

La seremi de Vivienda, Belén Paredes, destacó que "hemos podido entregar e inaugurar 20 viviendas de este programa que sin duda es innovador y que devuelve la posibilidad de tener un acceso a la vivienda transitorio mediante viviendas de calidad y, a la vez, generar formas distintas de acceso a la vivienda y por supuesto avanzar en el marco del plan de Emergencia Habitacional".

Los departamentos para el arriendo fueron levantados en una superficie de 2 mil 64 metros cuadrados. Cada uno de estos departamentos está conformado por tres dormitorios, un baño, cocina con logia, living comedor y terraza techada.Además de estacionamientos, bicicleteros, juegos infantiles y una sala multiuso.

La directora (s) de Serviu Valparaíso, Nerina Paz, señaló que "tenemos un estándar térmico importante con envolvente, con termopaneles, también metrajes adecuados que tienen que ver con la accesibilidad universal, donde sobrepasamos los 70 metros cuadrados, y departamentos regulares con 58 metros cuadrados. Se suma la ubicación, ya que está bien emplazado y con conectividad en términos de la localidad de Artificio. Así que estamos muy contentos como Serviu y Minvu de entregar este primer edificio destinado al arriendo con un precio justo”.

PROYECTO INÉDITO

El proyecto Padre Pedro Aguiar fue bautizado en honor al reconocido sacerdote del mismo nombre por su servicio a la comunidad y tras su inauguración albergará a sus primeras seis familias residentes, quienes esperarán al resto de los vecinos, en este edificio de cinco pisos con cuatro unidades en cada una de sus plantas.

El alcalde de La Calera, Johnny Piraino, sostuvo que “estamos muy felices de ser visionarios de la gestión que estamos realizando con nuestro equipo municipal. Creo que hay que atreverse a estos desafíos de dignificar la vivienda social y dar oportunidad a aquellas familias que andaban con el subsidio de arriendo y no lo podían aplicar. Esto habla de la dignidad en la vivienda”.

