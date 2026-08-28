La Calera busca concretar nuevos cruces sobre el río Aconcagua para mejorar la conectividad con el distrito de Artificio

Mejorar la conectividad entre el centro de La Calera y el distrito de Artificio es una de las prioridades de la Municipalidad de La Calera, que continúa sumando apoyos y realizando gestiones para conseguir los recursos que permitan concretar nuevos cruces sobre el río Aconcagua.

En esta línea, el alcalde Johnny Piraíno sostuvo una reunión de trabajo con el senador Andrés Longton, instancia en la que abordaron distintas iniciativas de infraestructura vial que buscan reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la calidad de vida de las familias de la comuna.

Uno de los principales proyectos analizados fue el puente Pedro de Valdivia, iniciativa que recientemente obtuvo su Recomendación Satisfactoria (RS), lo que significa que cuenta con la evaluación técnica y económica favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, acreditando su rentabilidad social y la eficiencia en el uso de recursos públicos.

El proyecto contempla una inversión cercana a los $1.700 millones, por lo que actualmente el municipio se encuentra realizando gestiones para conseguir el financiamiento necesario y lograr que la iniciativa pueda ser incorporada al Presupuesto 2027.

Asimismo, durante el encuentro se abordó la necesidad de buscar una alternativa que permita reponer el puente Mecano de Artificio, infraestructura que cumple un rol estratégico para la conectividad entre ambos sectores de la ciudad. El objetivo es avanzar en una solución que permita disminuir los tiempos de traslado mientras se concretan los proyectos de infraestructura definitivos.

El alcalde Johnny Piraíno destacó que "le planteamos el proyecto que construimos con el corazón, hace un par de años atrás que es el puente mecano, y él amablemente vino con el equipo técnico para analizar una salida alternativa y de esta manera poder materializar en los próximos meses este puente que es tan importante para reducir los tiempos entre Artificio-Calera y Artificio-Calera".

Asimismo, agregó que “también le contamos la buena noticia del RS del puente Pedro de Valdivia, ya nos encontramos con la ejecución del Parque Urbano Deportivo en el sector de Artificio y también nos va a ayudar a gestionar para que quede grabado en el presupuesto por cerca de 1700 millones de pesos”.

Por su parte, el senador Andrés Longton sostuvo que "el puente mecano de Artificio es muy necesario reponerlo para mejorar la conectividad en la provincia, disminuir los tiempos que muchas familias pretenden aminorar para mejorar la calidad de vida. Un puente Mecano necesario, donde estamos haciendo las gestiones para que algo que se le ocurrió al alcalde para mejorar la calidad de vida de la comunidad se pueda proyectar y ejecutar en un espacio acotado, para que después todas estas obras del Parque Urbano y el puente Pedro de Valdivia, que es el anhelo que tiene La Calera y el alcalde de esta comuna, pueda realizarse y descomprimir la congestión que hay".

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