Con espacios más limpios, ordenados y seguros cuentan hoy los vecinos de los cerros Toro y Santo Domingo, luego de los operativos de recuperación impulsados por la Municipalidad de Valparaíso junto a las comunidades de ambos sectores, que permitieron intervenir sitios abandonados que durante años presentaron problemas de acumulación de basura e inseguridad.

Los trabajos se concentraron en un terreno colindante con el Club Deportivo Juventud Cochrane y calle Perdices, en el cerro Toro, y en un sitio ubicado junto a la escalera Jotabeche, en el cerro Santo Domingo. Ambos lugares registraban importantes focos de insalubridad, además de situaciones que afectaban la seguridad y tranquilidad de quienes viven y transitan por estos barrios.

Las jornadas contemplaron labores de limpieza, retiro de basura, barrido de calles y cierres perimetrales para mantener ordenados los sitios intervenidos, convirtiéndolos así, en espacios seguros para todas las personas que viven y transitan por estos lugares Valparaíso.

Tras recorrer los sectores intervenidos, la alcaldesa Camila Nieto expresó que "este tipo de intervenciones no solo dan positivos resultados en cuanto a la recuperación de espacios que son necesarios dentro de nuestra comuna y sobre todo dentro del Barrio Puerto, sino que también demuestran que podemos sacar adelante Valparaíso con un trabajoconjunto con nuestros vecinos, vecinas y las dirigencias sociales de nuestra ciudad. Las labores de limpieza que desarrollamos convierten estos espacios en lugares armónicos, pero sobre todo se convierten en lugares seguros para que nuestros vecinos puedan seguir habitando. Por ello, voy a seguir impulsando acciones de recuperación de espacios públicos en distintos lugares de nuestra ciudad”.

Una de las principales beneficiadas fue la comunidad del cerro Toro, donde la presidenta de la junta de vecinos, Janet Figueroa, valoró el trabajo diciendo que "esta es una iniciativa de alto impacto que realizó la Municipalidad, porque esto era un gran basural, que traía roedores, mal olor y era una cosa que no terminaba nunca. Así que, por intermedio de la OMZ, se hicieron las gestiones junto con nosotros para limpiarlo y trabajar con la comunidad para concretar este proyecto”.

Asimismo, destacó la instalación del cierre perimetral, que permite mantener el orden del lugar sin afectar las características del entorno. “Pusieron esta reja que es bastante bella, porque es adecuada para Valparaíso, en donde no se pierde la vista. En Año Nuevo todo esto se llena de gente que viene a mirar el paisaje”, agregó.

En el cerro Santo Domingo, en tanto, los vecinos también valoraron la recuperación del sitio aledaño a la escalera Jotabeche, un espacio que anteriormente acumulaba basura y donde incluso se había registrado un incendio y la instalación de un ruco.

Carlos Curriñir, residente del sector, manifestó que "se ve que hay un avance, limpieza y no hay tanta delincuencia. Hay que mejorar eso, por ello, se está trabajando. Estamos agradecidos de la Municipalidad, porque nos ha dado el apoyo y ha permitido salir de un lugar que era muy peligroso. Hay muchas familias y niños que bajan por esta escalera y tenemos problemas por la delincuencia. Por eso, estamos agradecidos y esperando hacer más cosas”.

TRABAJO COLABORATIVO

Estas intervenciones forman parte de los distintos operativos comunitarios de limpieza y recuperación de espacios que ha desarrollado el municipio durante este año, dando respuesta a requerimientos planteados por las propias comunidades.

A través de la coordinación de las Oficinas Municipales de Zona (OMZ), las organizaciones vecinales y los equipos municipales, se han impulsado jornadas que consideran la entrega de herramientas para las labores de aseo y limpieza, además de la disposición de camiones del Departamento de Asistencia Técnica (DAT) para el retiro de residuos.

En el caso del cerro Toro, el operativo contempló una limpieza profunda del entorno de calle Perdices, con barrido de la vía, poda de árboles y desmalezado, labores desarrolladas por los departamentos de Aseo y de Parques y Jardines, junto con la participación de la junta de vecinos.

En el cerro Santo Domingo, los trabajos permitieron despejar el terreno contiguo a la escalera Jotabeche, retirando los residuos acumulados y recuperando un espacio que representaba un problema para el entorno residencial.

Finalmente, como parte de las acciones para resguardar los lugares intervenidos y evitar que vuelvan a convertirse en focos de acumulación de basura, instalación de rucos e incivilidades, el municipio ejecutó cierres perimetrales en ambos terrenos.

PURANOTICIA