El Colegio Pumahue Curauma tomó la decisión de suspender la licenciatura de cuarto medio programada para este viernes 20.

La medida, dada a conocer dos horas antes del inicio de la ceremonia, se produjo luego de que se hallaran rayados en el patio y en el exterior de algunas salas de clases.

El establecimiento educacional informó en un correo enviado a las familias, que los escritos aparecieron durante la noche del jueves y que contenían mensajes “inadecuados y groseros”, según consigna Alerta Noticias Valparaíso.

El Colegio Pumahue Curauma anunció que denunciará este hecho a las autoridades.

Cabe señalar que el recinto educacional aún no ha identificado a los responsables de los rayados.

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