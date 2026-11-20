La caída de un árbol se registró la tarde de este viernes 20 en la ruta Las Palmas, en la ciudad de Viña del Mar.

El tronco cayó sobre un vehículo, a la altura del enlace Rodelillo, en el acceso a la Ciudad Jardín.

El incidente mantiene ambas pistas cortadas para el tránsito hacia Viña del Mar, mientras que en dirección a Santiago se encuentra una vía interrumpida.

Debido a esta situación, se registra alta congestión vehicular por lo que se hizo un llamado a los conductores a transitar con precaución.

(Imágenes: @INF0SCHILE)

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