Debido a esta situación, se registra alta congestión vehicular por lo que se hizo un llamado a los conductores a transitar con precaución.
La caída de un árbol se registró la tarde de este viernes 20 en la ruta Las Palmas, en la ciudad de Viña del Mar.
El tronco cayó sobre un vehículo, a la altura del enlace Rodelillo, en el acceso a la Ciudad Jardín.
El incidente mantiene ambas pistas cortadas para el tránsito hacia Viña del Mar, mientras que en dirección a Santiago se encuentra una vía interrumpida.
Debido a esta situación, se registra alta congestión vehicular por lo que se hizo un llamado a los conductores a transitar con precaución.
(Imágenes: @INF0SCHILE)
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