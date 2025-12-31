"La abuela de la reja negra": desarticulan punto de venta de drogas que registra tres allanamientos en siete años en Valparaíso

Seis personas fueron detenidas en el marco de un allanamiento por tráfico de drogas realizado por carabineros en el cerro La Cruz de Valparaíso.

Funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría Norte detectaron un punto de venta de drogas en este sector de la comuna.

El procedimiento se llevó a cabo tras una vigilancia policial realizada durante la tarde de este martes 30 de diciembre, que permitió detectar y detener a dos sujetos.

Tras salir de la vivienda en cuestión, fueron sorprendidos con cocaína en su poder, manifestando haber adquirido la sustancia donde "la abuela de la reja negra".

Carabineros dio cuenta de los hechos a Fiscalía, autorizándose el ingreso y registro del inmueble con el apoyo del GOPE de Valparaíso, incautándose contenedores de cocaína, además de 323 envoltorios de la misma droga dosificada.

También se incautó una balanza y dinero en efectivo.

De esta manera, junto a los dos compradores, otras cuatro personas que permanecían en el inmueble fueron detenidas, entre ellas la dueña de casa, una adulta mayor de 79 años con antecedentes policiales por el mismo delito.

Cabe hacer presente que la vivienda de la adulta mayor ya ha sido allanada dos veces con anterioridad por Carabineros, durante los años 2018 y 2024.

Por instrucción del Ministerio Público, tanto la adulta mayor como su hijo y una mujer, serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso.

PURANOTICIA