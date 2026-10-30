Kiosco ubicado en el eje Uruguay de Valparaíso fue retirado por almacenar droga

Un nuevo operativo de recuperación de espacios públicos llevó a cabo la Municipalidad de Valparaíso en el sector de avenida Pedro Montt con Uruguay, donde equipos municipales, en coordinación con Carabineros, concretaron el retiro de un kiosco que presentaba graves irregularidades en su funcionamiento y que era utilizado para almacenar y ocultar sustancias ilícitas. El procedimiento, realizado durante la jornada del jueves, fue encabezado por la Dirección de Seguridad Ciudadana, con el apoyo de la Dirección de Operaciones, el Departamento de Asistencia Técnica (DAT) y funcionarios de la Segunda Comisaría de Carabineros de Valparaíso.

La intervención se concretó en cumplimiento del Decreto Alcaldicio N.º 2607, del 1 de julio de 2026, que estableció el término del permiso de ocupación de un Bien Nacional de Uso Público y ordenó el retiro de la estructura. La decisión se adoptó tras los antecedentes detectados en una fiscalización previa, instancia en la que se constató el almacenamiento y ocultamiento de sustancias ilícitas al interior del kiosco, las que fueron incautadas en su totalidad por personal policial.

En el marco de esa misma fiscalización, los equipos municipales también advirtieron que el kiosco estaba siendo utilizado por personas que exhibían productos en el espacio público sin contar con la autorización municipal correspondiente y que, además, no mantenían ningún vínculo con la titular del permiso comercial. Estos antecedentes fueron evaluados por el Comité de Permisos y Concesiones, que resolvió solicitar el término de la autorización y el retiro de la estructura, conforme a las disposiciones de la Ordenanza Municipal N.º 40, normativa que regula los permisos para la instalación de kioscos en la vía pública.

Al respecto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó la importancia de este tipo de intervenciones para resguardar los espacios de uso común y prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad de la comunidad:

“Recuperar y ordenar el eje de Pedro Montt es una prioridad para nuestra administración y también es un compromiso que asumí como alcaldesa con la ciudad de Valparaíso. Yo quiero que nuestros vecinos y vecinas puedan transitar tranquilamente por los espacios públicos, de ahí la importancia de este tipo de intervenciones, que forman parte de acciones de fiscalización que desarrollamos para velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales que siguen vigentes. Estas herramientas nos permiten resguardar y también ir recuperando los bienes nacionales, las calles de la ciudad de Valparaíso, evitando que se transformen en foco de incivilidades o también de delincuencia”.

Por otra parte, durante julio, personal del Departamento de Fiscalización de la Dirección de Seguridad Ciudadana realizó la notificación formal del decreto a la titular del permiso. Una vez efectuadas las gestiones administrativas correspondientes, el municipio coordinó la desocupación de la estructura y otorgó previamente las facilidades necesarias para que sus ocupantes pudieran retirar sus pertenencias.

Finalmente, el operativo concluyó sin inconvenientes, luego de que los equipos municipales y Carabineros concretaran el retiro del kiosco. Con esta intervención, el municipio avanzó en la recuperación de este espacio público para el uso de la comunidad, en el marco de las acciones de fiscalización y ordenamiento que desarrolla en el sector.

PURANOTICIA