Kiosco abandonado frente a la plaza Miraflores será demolido por el Municipio de Viña del Mar

Con labores de limpieza, poda de árboles y corte de maleza, el Municipio de Viña del Mar inició el proceso para retirar el kiosco que por años funcionó en el entorno del paradero de Miraflores, frente a la plaza homónima, con el objetivo de ordenar este espacio y privilegiar la seguridad de quienes transitan por el sector.

Funcionarios municipales, con apoyo de maquinaria, avanzarán durante esta semana en la limpieza, tanto de la estructura como del terreno, a fin de dejar el lugar en condiciones para proceder con la demolición del kiosco y así el operativo municipal se pueda desarrollar de forma íntegra el día del procedimiento.

La alcaldesa Macarena Ripamonti informó que “estamos trabajando en todos los barrios de Viña del Mar para mejorar el espacio público y entregar mayor seguridad y bienestar a nuestros vecinos. En este caso, la renovación total de la luminaria en la plaza ha permitido reemplazar una iluminación antigua y deficiente por tecnología LED de última generación, mucho más eficiente y segura. Además, los patrullajes constantes de seguridad pública serán duplicados”.

La jefa comunal afirmó que “junto a la Dirección de Operaciones y Servicios, continuaremos fortaleciendo esta intervención, lo que nos permitirá recuperar por completo el espacio, incluyendo la eliminación del negocio abandonado que tanto preocupaba a la comunidad. Queremos que las personas que transitan por el sector o que esperan locomoción colectiva lo hagan en mejores condiciones, con seguridad, buena iluminación y un entorno limpio y digno. Ese ‘punto rojo’ desaparecerá, y en su lugar tendremos un espacio renovado, como lo espera la comunidad”.

Los trabajos para retirar la estructura se extenderán durante octubre para mantener despejado el entorno del puente Lusitania y así evitar ocupaciones irregulares.

SEGURIDAD INTEGRAL

En el marco de la modernización del alumbrado público en la comuna, el Municipio instaló 200 luminarias LED y focos de alta tecnología en el sector de la plaza de Miraflores, con el objetivo de aumentar la seguridad de las personas que circulan por el entorno de este tradicional espacio público.

Y dentro de un plan de copamiento para la recuperación de espacios públicos de la comuna, en coordinación con Carabineros, se realizan constantes operativos para el retiro de rucos y limpieza del sector, en la ribera del estero Marga Marga. Esta labor se ejecuta a través de la Unidad de Recuperación de Espacios Públicos (UREP) de la Dirección de Seguridad Pública, con apoyo del Departamento de Aseo, Desarrollo Vecinal e Inspección Comunal.

Junto con ello, el Municipio está coordinando con Carabineros una estrategia especial que permita que la labor policial se enfoque de manera prioritaria en cubrir los requerimientos de la comunidad, aumentando su presencia y capacidad de respuesta.

El Municipio, por su parte, contribuirá principalmente con labores preventivas y de apoyo, dentro de sus atribuciones y con el equipamiento disponible, para reforzar la seguridad de la comunidad y complementar la acción policial.

