Kidd Voodoo compartió con jóvenes víctimas del megaincendio previo a show gratuito en Viña del Mar

Kidd Voodoo compartió con jóvenes víctimas del megaincendio previo a show gratuito en Viña del Mar

El artista compartió con integrantes del Club Deportivo y Social Chungará, ubicado en El Olivar, minutos antes de presentar su nuevo disco «Euforia» en el Teatro Municipal.

Viernes 13 de febrero de 2026 17:25
Ad portas de su presentación gratuita del miércoles 11 en el Teatro Municipal de Viña del Mar, Kidd Voodoo se reunió con jóvenes de El Olivar, zona devastada por el megaincendio de febrero del 2024.

La reunión se realizó en uno de los salones del recinto patrimonial viñamarino, minutos antes del show que el cantante realizó en la Ciudad Jardín para presentar, de manera íntima, su nueva producción «Euforia».

Acompañados por la alcaldesa Macarena Ripamonti, los jóvenes  del Club deportivo y social Chungará y vecinos del sector se manifestaron felices de poder conocer e interactuar con el cantante urbano.

La jefa comunal agradeció al artista y se manifestó feliz con el encuentro: “¡Estaban muy emocionados y gracias por ese cariño y por la generosidad que permitió cumplir un sueño que quedará para siempre en sus corazones”, dijo.

En la oportunidad, los espectadores, quienes  además  disfrutaron de su show, pudieron fotografiarse y pedir autógrafos a su ídolo.

