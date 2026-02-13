Kidd Voodoo compartió con jóvenes víctimas del megaincendio previo a show gratuito en Viña del Mar

Ad portas de su presentación gratuita del miércoles 11 en el Teatro Municipal de Viña del Mar, Kidd Voodoo se reunió con jóvenes de El Olivar, zona devastada por el megaincendio de febrero del 2024.

La reunión se realizó en uno de los salones del recinto patrimonial viñamarino, minutos antes del show que el cantante realizó en la Ciudad Jardín para presentar, de manera íntima, su nueva producción «Euforia».

Acompañados por la alcaldesa Macarena Ripamonti, los jóvenes del Club deportivo y social Chungará y vecinos del sector se manifestaron felices de poder conocer e interactuar con el cantante urbano.

La jefa comunal agradeció al artista y se manifestó feliz con el encuentro: “¡Estaban muy emocionados y gracias por ese cariño y por la generosidad que permitió cumplir un sueño que quedará para siempre en sus corazones”, dijo.

En la oportunidad, los espectadores, quienes además disfrutaron de su show, pudieron fotografiarse y pedir autógrafos a su ídolo.

