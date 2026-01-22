Kast encabeza cita con parlamentarios y futuros ministros en San Felipe para preparar su arribo a La Moneda

El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunirá este jueves con los parlamentarios y futuros ministros para preparar su arribo a La Moneda el próximo 11 de marzo.

El encuentro se llevará a cabo en el centro vacacional El Palomar, en la comuna de San Felipe, región de Valparaíso. La reunión se extenderá por dos jornadas, y será liderada por el propio Kast, quien se espera entregue un discurso de cierre este viernes.

Un parlamentario explicó a La Tercera que en cada encuentro en el Palomar se empieza a adelantar la planificación del año. Por lo que, en un contexto en el que por primera vez llegarán a La Moneda, no esconden que la cita será clave para las primeras coordinaciones.

Aunque inicialmente se pensó en mantener la cita solamente para los dirigentes republicanos, finalmente se decidió extenderla a todos los representantes del equipo ministerial que fue presentado este martes.

El encuentro podría tratarse de la principal y quizá única instancia formal para empezar con las coordinaciones de cara al futuro gobierno.

De acuerdo a fuentes de republicanos, se espera que la cita sirva para conocer al menos parte del denominado "Plan Desafío 90", elaborado por Bernardo Fontaine, que fija las prioridades para los primeros tres meses de la próxima administración.

La reunión, que comenzará este jueves en la tarde, será el primer encuentro formal entre los parlamentarios del partido y los ministros de Kast.

Hasta el momento, algunos de los nombres confirmados son el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI); el jefe de la Segpres, José García Ruminot (RN); y también la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, entre otros.

